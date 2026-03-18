El Espectador le explica en qué va el conflicto en Medio Oriente con Irán en la mira

La guerra en Medio Oriente está creciendo y son tres los protagonistas: Estados Unidos, Israel e Irán.
Foto: Katerine González Clavijo
Es miércoles, día de El Espectador le explica. Hace un poco más de una semana le leí a María Alejandra Medica Cartagena, editora Internacional de El Espectador, este titular: “Irán y Medio Oriente: ¿por qué no podemos hablar de una guerra mundial pero sí global?” Quedé con varios interrogantes al respecto -más que obvio con una pregunta así-, entonces ahora que se está viviendo la tercera semana de este conflicto internacional, le pedí precisamente de María Alejandra que nos enviara los contenidos más relevantes que junto con...
Por Edwin Bohórquez Aya
Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com
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