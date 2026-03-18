El Espectador le explica en qué va el conflicto en Medio Oriente con Irán en la mira

La guerra en Medio Oriente está creciendo y son tres los protagonistas: Estados Unidos, Israel e Irán. Foto: Katerine González Clavijo

Es miércoles, día de El Espectador le explica. Hace un poco más de una semana le leí a María Alejandra Medica Cartagena, editora Internacional de El Espectador, este titular: “Irán y Medio Oriente: ¿por qué no podemos hablar de una guerra mundial pero sí global?” Quedé con varios interrogantes al respecto -más que obvio con una pregunta así-, entonces ahora que se está viviendo la tercera semana de este conflicto internacional, le pedí precisamente de María Alejandra que nos enviara los contenidos más relevantes que junto con...