España despliega al Ejército ante la llegada de unos 40.000 migrantes a Ceuta

Esta captura de vídeo de AFP muestra a migrantes llegando a la costa del enclave español de Ceuta, en el norte de África, tras nadar alrededor de la valla fronteriza entre Marruecos y España, en Ceuta, el 30 de julio de 2026. /Luc�a DIAZ / AFP Foto: AFP - LUCIA DIAZ

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Unos 40.000 migrantes cruzaron la frontera entre Marruecos y Ceuta en los últimos días, afirmó el viernes una fuente policial, lo que llevó al despliegue del ejército en este enclave español del norte de África, donde acude el jefe del gobierno, Pedro Sánchez.

Las llegadas no cesaron durante la noche y continúan este viernes por la mañana. En total, 18 personas han fallecido intentando alcanzar Ceuta, un pequeño territorio de 80.000 habitantes, indicó la fuente. “Toda la noche ha habido una afluencia” y, aunque esta fue menor que durante el día, “miles” de migrantes “han seguido llegando y siguen llegando todavía”, agregó el funcionario.

Periodistas de la AFP constataron el jueves un flujo constante de personas, la mayoría empapadas, entrando a la ciudad autónoma, que dejaron atrás flotadores y ropa esparcida por la orilla, cerca del lugar donde la valla fronteriza alcanza el mar.

En Marruecos, miles de jóvenes se congregaron por la noche en el centro de la ciudad de Fnideq (Castillejos), situada junto a la frontera con el enclave español, según un periodista de la AFP. Algunos afirmaron haber oído que “la frontera estaba abierta”.

Todavía no quedó claro qué provocó esta repentina oleada de migrantes procedentes de Marruecos, principalmente hombres jóvenes y adolescentes. El contexto recuerda a mayo de 2021, cuando más de 10.000 personas cruzaron la frontera en apenas dos días, aprovechando una flexibilización de los controles por parte de Rabat durante una disputa diplomática con España.

Se espera que Pedro Sánchez llegue el viernes por la mañana a Ceuta, donde se reunirá con las fuerzas en la frontera y luego con los responsables regionales, acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, según la presidencia del Gobierno.

Crisis diplomática

El gobierno español anunció el envío de soldados en refuerzo de la Guardia Civil “para mantener la seguridad” en este territorio de la costa norte de África.

Además, 70 agentes adicionales de la Guardia Civil se sumarán a los 80 que ya están en el lugar, y el gobierno enviará grupos de buceadores y embarcaciones de guardacostas del Servicio Marítimo. El Ministerio de Interior indicó que había acordado con Rabat medidas para devolver “lo antes posible” a Marruecos a “todas las personas que han entrado ilegalmente en Ceuta”.

Hasta el momento, las autoridades marroquíes no han publicado ninguna declaración oficial. Al ser contactada por la AFP, la policía marroquí no respondió de inmediato.

Las impactantes imágenes de cientos de personas cruzando la frontera provocaron una serie de repercusiones diplomáticas. Italia pidió el jueves que España fuera suspendida del espacio Schengen de libre circulación, por su “equivocada” política migratoria, tras lo cual el gobierno español convocó a su embajador en Madrid.

Dos altos funcionarios de la Casa Blanca también reiteraron las posturas de la administración Trump con respecto a la inmigración utilizando un video de Ceuta.

Por su parte, Francia anunció el viernes que reforzará los controles en la frontera española debido a la crisis. Esta es la mayor llegada de migrantes desde 2021, y se produce tras la visita de Sánchez a Argelia el 20 de julio, la primera en cuatro años de un presidente del Gobierno español, tras un periodo de tensiones diplomáticas entre ambos países.

La entrada de más de 10.000 migrantes a Ceuta en mayo de 2021 ocurrió cuando Rabat relajó los controles fronterizos debido a una crisis diplomática relacionada con el Sáhara Occidental. Marruecos se indignó entonces después de que España acogiera para recibir tratamiento médico al líder de los independentistas saharauis del Frente Polisario, respaldados por Argelia.

La crisis diplomática llegó a su fin en 2022 tras el giro de Madrid en este delicado asunto, abandonando su neutralidad y reconociendo un plan de autonomía propuesto por Rabat para esta antigua colonia española.

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