Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

50 años de su muerte: la pluralidad del mundo, según Hannah Arendt

Este 4 de diciembre se conmemoran cinco décadas del fallecimiento de la gran filósofa del siglo XX. Fragmento del prólogo de “La pluralidad del mundo”, libro publicado por el sello editorial Taurus en su colección “Clásicos Radicales”.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Andreu Jaume * / Especial para El Espectador
29 de noviembre de 2025 - 02:00 p. m.
Hannah Arendt fue una filósofa, historiadora, politóloga, socióloga, profesora de universidad, escritora y politóloga alemana, posteriormente nacionalizada estadounidense. Nació el 14 de octubre de 1906 en Hannover, Alemania, y murió el 4 de diciembre de 1975, en Nueva York, Estados Unidos. A la izquierda, la portada del libro que recoge su teoría política.
Hannah Arendt fue una filósofa, historiadora, politóloga, socióloga, profesora de universidad, escritora y politóloga alemana, posteriormente nacionalizada estadounidense. Nació el 14 de octubre de 1906 en Hannover, Alemania, y murió el 4 de diciembre de 1975, en Nueva York, Estados Unidos. A la izquierda, la portada del libro que recoge su teoría política.
Foto: Barbara Niggl Radloff

Hannah Arendt encarna, quizá como nadie en el campo del pensamiento, las turbulencias del siglo XX, un período histórico que, a partir de las penurias que ella misma sufrió como ciudadana, se dispuso a juzgar con valentía y sin sostén metodológico, animada por la necesidad de comprender y de salvar algo entre las ruinas de la tradición en la que se había educado y que había visto derrumbarse con inquietud, pero también con inagotable curiosidad.

Formada en filosofía germánica, y pronto desengañada de la disciplina, Arendt abandonó la morada...

Por Andreu Jaume * / Especial para El Espectador

Conoce más

Temas recomendados:

Hannah Arendt

La pluralidad del mundo

Andreu Jaume

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.