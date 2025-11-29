50 años de su muerte: la pluralidad del mundo, según Hannah Arendt

Hannah Arendt fue una filósofa, historiadora, politóloga, socióloga, profesora de universidad, escritora y politóloga alemana, posteriormente nacionalizada estadounidense. Nació el 14 de octubre de 1906 en Hannover, Alemania, y murió el 4 de diciembre de 1975, en Nueva York, Estados Unidos. A la izquierda, la portada del libro que recoge su teoría política. Foto: Barbara Niggl Radloff

Hannah Arendt encarna, quizá como nadie en el campo del pensamiento, las turbulencias del siglo XX, un período histórico que, a partir de las penurias que ella misma sufrió como ciudadana, se dispuso a juzgar con valentía y sin sostén metodológico, animada por la necesidad de comprender y de salvar algo entre las ruinas de la tradición en la que se había educado y que había visto derrumbarse con inquietud, pero también con inagotable curiosidad.

Formada en filosofía germánica, y pronto desengañada de la disciplina, Arendt abandonó la morada...