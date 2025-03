El papa Francisco reaparecerá en público este domingo 23 de marzo

(Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) Foto: AFP - FILIPPO MONTEFORTE

El papa Francisco reaparecerá públicamente este domingo 23 de marzo tras 38 días de ser hospitalizado. Bergoglio saludará e impartirá su bendición desde una ventana del hospital Gemelli de Roma, en su primera aparición pública desde su hospitalización, anunció este sábado el Vaticano.

"El papa Francisco tiene previsto saludar e impartir una bendición desde el hospital Agostino Gemelli de Roma al final (de la oración semanal) del ángelus, que como en las últimas semanas será publicada de forma escrita", indicó la oficina de prensa de la Santa Sede.

Francisco, de 88 años, no preside la oración del ángelus desde el 9 de febrero. Desde entonces, ha faltado a la cita cinco semanas consecutivas, algo inédito desde su elección en marzo de 2013. A las puertas del hospital Gemelli, varios fieles entrevistados por AFPTV recibieron con alegría la posibilidad de volver a ver por fin a Jorge Bergoglio.

El anuncio de su reaparición pública el domingo llega después de que el Vaticano haya informado en los últimos días de mejoras en el estado de salud del sumo pontífice, tras la neumonía que sufrió en ambos pulmones, y que provocó temores de que su vida estuviera en peligro.

El Vaticano precisó en su último boletín médico el miércoles que la neumonía de Francisco no se ha “eliminado” pero ahora está “bajo control”. El papa Francisco continua con su tratamiento farmacológico, así como la fisioterapia respiratoria y motora.

También se confirmó que se ha suspendido la ventilación mecánica no invasiva, la máscara de oxígeno que utilizaba por las noches, mientras que el oxígeno de alto flujo con cánulas nasales durante el día también se administra de manera gradualmente reducida tras 39 días ingresado por una neumonía bilateral.

El papa no ha recibido nuevas visitas, aparte de sus colaboradores cercanos para las prácticas de trabajo, mientras que los médicos aún no han dado ninguna indicación sobre cuándo abandonará el hospital y la Santa Sede no ha tomado ninguna decisión sobre cómo se desarrollarán los ritos de la Semana Santa y quién los presidirá.

Aunque algunos medios siguen asegurando que se ha preparado un ‘plan B’ en el que algunos cardenales sustituirán al papa en las celebraciones. Quien dio algunos detalles sobre la salud del papa fue el prefecto del dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal argentino, Víctor Manuel Fernández, muy cercano a su compatriota, que aseguró que el pontífice tras salir del hospital “iniciará una nueva etapa” en la que “habrá sorpresas” y que no cree que vaya a renunciar.

“El papa es un hombre de sorpresas y seguramente habrá aprendido muchas cosas en este mes y le saldrán afuera del sombrero aun sabiendo que esto significa un esfuerzo muy pesado para él, un momento difícil, sé que será fecundo para la Iglesia y el mundo”, explicó esta semana Fernández a la prensa.

