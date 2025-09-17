A Alexei Navalni lo habrían envenenado estando preso en Rusia: revelan análisis

Alexei y Yulia Navalny en la tumba del líder de la oposición rusa Alexei Navalny en el cementerio de Borisovo en Moscú. Foto: AFP - OLGA MALTSEVA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El difunto líder opositor ruso, Alexéi Navalni, murió envenenado en una prisión ártica en febrero de 2024, según los análisis clínicos realizados por laboratorios extranjeros, cuyas conclusiones ha dado a conocer este miércoles su viuda, Yulia, que acusa al Kremlin de ordenar su asesinato.

“Mi marido, Alexéi Navalni, fue envenenado. Esto no son palabras vacías y tengo todos los motivos para decirlo”, aseguró hoy en un vídeo de casi cinco minutos colgado en X.

La familia, la oposición, médicos independientes y las cancillerías occidentales nunca se creyeron la versión oficial de que Navalni murió súbitamente por causas naturales, debido a una arritmia, en la penitenciaría IK-3 de la localidad ártica de Jarp (distrito autónomo Yamalo-Nénets).

El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró en su momento que había aprobado su canje poco antes de su muerte, que calificó de “triste suceso”, pero los aliados del opositor acusan precisamente al jefe del Kremlin de facilitar su deceso al bloquear dicho intercambio.

Envenenamiento como en Siberia 2020

“Nos las arreglamos para transferir el material biológico de Navalni al extranjero (...) Laboratorios de al menos dos países examinaron estas muestras y llegaron a la misma conclusión: Alexéi fue asesinado. En concreto, fue envenenado”, asegura Naválnaya, residente en Alemania.

Navalni ya había sido envenenado en agosto de 2020 en Siberia con el agente químico Novichok, tras lo que estuvo varios meses ingresado en una clínica berlinesa. A su regreso a Rusia a principios del año siguiente, fue detenido y ya nunca más vio la luz del día.

La viuda subrayó que su marido “murió en una colonia penal más allá del Círculo Polar Ártico a la que fue trasladado dos meses antes de su muerte, claramente, a propósito”.

“Durante los tres años que pasó entre rejas su salud empeoró y empeoró. No sólo querían matarlo. Trataron de romperlo. Le atormentaron con hambre, frío y aislamiento total”, señaló.

A Navalni “se le mantuvo durante largos períodos en una celda de castigo sin bienes personales, ni libros, ni siquiera un bolígrafo o un papel. Todo lo que tenía eran seis metros cuadrados de espacio, una taza, un cepillo de dientes y una cama plegada contra la pared durante el día, lo que imposibilita tumbarse en ella”.

Destaca que “los asesinos trabajaron con cuidado para borrar el rastro, pero conseguimos salvar algunas pruebas. En febrero de 2024 nos fue posible hacernos con materia biológico de Alexéi y colarlo con cuidado a través de la frontera”.

Sus últimos minutos con vida

Naválnaya relata en el vídeo los últimos minutos de vida de su marido, el enemigo número uno del Kremlin.

“Fue en esa celda de castigo donde lo mataron. El 16 de febrero de 2024, alrededor de las 12:10 Alexéi fue llevado a su paseo programado (...) Poco después del comienzo del paseo, Alexéi golpeó la puerta y dijo que se encontraba mal. Cuando se abrió la puerta, estaba en cuclillas en el suelo (...) Dijo que su pecho y estómago ardían. Luego empezó a vomitar”, señala.

Según el testimonio de algunos funcionarios de prisiones, “Alexéi tenía convulsiones, respiraba mal y tosía”.

“Los guardas dejaron solo a Alexéi en la celda y cerraron la puerta. Tan sólo cuando el jefe de la unidad médica volvió de comer, ordenó su traslado a la enfermería y llamó a la ambulancia. La ambulancia fue llamada más de 40 minutos después de que Alexéi empezara a encontrarse mal”, relata.

Añade: “En ese momento ya estaba inconsciente y el equipo médico trató de reanimarle sin éxito. A las 14:23 el monitor cardíaco dejó de mostrar actividad”.

El Kremlin se negó hoy a comentar dichas acusaciones después de que un tribunal ruso se negara el martes a abrir una causa penal por el supuesto asesinato de Navalni en prisión.

Naválnaya exige publicación de los análisis

Al tiempo que admitió que los países occidentales “no tienen base legal para incoar causas criminales”, tampoco quieren que “la inconveniente verdad salga a la luz en el momento equivocado”.

“Pero yo sí tengo la base. No legal, sino moral. Alexéi era mi marido y era mi amigo. Era un símbolo de esperanza para nuestro país. Putin mató esa esperanza. Tenemos el derecho de saber cómo lo hizo”, afirmó.

Por ello, exige a los laboratorios que “publiquen sus resultados” y dejen de “complacer a Putin”, ya que -adujo- “quizás incluso ahora alguien está muriendo por otro envenenamiento de Putin”.

“La única forma de enfrentarse a Putin es actuar con coraje y franqueza. Exijo esto para mí, para mis hijos, para los padres de Alexéi, para nuestros partidarios en Rusia y para todos aquellos alrededor del mundo que luchan por la libertad y la verdad. Todos merecemos saberlo”, insistió.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com