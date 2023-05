Abren ofertas de empleo para profesores en Alemania con salarios de $15 millones

En la convocatoria solo podrán participar aquellas personas que tengan el título de 'Licenciado (a) en educación infantil/preescolar' y cuenten con mínimo seis meses de experiencia. Foto: Pexels

La Agencia Pública de Empleo del Sena presentó una convocatoria internacional, en la que se están ofreciendo 100 vacantes para docentes de preescolar para trabajar en el municipio de Wiesbaden, en el estado alemán de Heese.

De acuerdo con la entidad, el contrato será a término indefinido y el salario oscilará entre $12.500.000 y $15.000.000. Asimismo, quienes sean seleccionados recibirán una beca para estudiar alemán antes de emprender su viaje.

En la convocatoria solo podrán participar aquellas personas que tengan el título de ´Licenciado (a) en educación infantil/preescolar´ u otras carreras relacionadas y cuenten con mínimo seis meses de experiencia. Además, deben tener un nivel de inglés intermedio, el cual no debe estar certificado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la entrevista de selección, se realizará en dicho idioma.

La fecha límite de postulación es el próximo 31 de mayo. No obstante, una vez se cumpla el número de hojas de vida requeridas, la solicitud no estará disponible, pues pasará a un estado de seguimiento, así la fecha de cierre no se haya cumplido.

¿Cómo aplicar a las ofertas de empleo en Alemania?

Se entrevistarán a 201 candidatos, de los cuales solo 100 serán seleccionados. Los interesados deben registrar su hoja de vida en la página oficial de la Agencia de Empleo o acudir a la oficina más cercana. La postulación a esta vacante solo se realizará a través de la plataforma de intermediación laboral de la Agencia Pública de Empleo SENA.

En el siguiente videotutorial, podrá saber más a detalle cómo registrar su hoja de vida.

Si el proceso de selección se realiza en modalidad presencial, las personas preseleccionadas deberán tener disponibilidad para desplazarse al proceso de selección de cuenta propia, a la ciudad que se determine.

Si se realiza en modalidad virtual, los candidatos preseleccionados serán contactados por la empresa para verificación del perfil, luego se citará a una entrevista virtual, en el mes indicado por la entidad, por lo que se deberá tener disponibilidad para conectarse en la fecha y hora indicada.

Funciones del empleado

Concurrir a reuniones y talleres para desarrollar y discutir nuevos métodos de enseñanza

Discutir progresos o problemas de los niños con sus padres y otro personal docente

Orientar a los niños en el desarrollo de hábitos apropiados de alimentación, vestuario e higiene

Inducir a los niños en las actividades de aprendizaje por medio de la narración o lectura de historietas, enseñanza de canciones, demostración del uso de instrumentos musicales simples, preparación y manejo de material artístico.

Identificar en los niños comportamientos que dificulten su proceso de aprendizaje integral

Estimular el desarrollo de las dimensiones humanas: socio: afectivas, comunicativas, ética, espiritual, corporal, cognoscitiva y estética

Supervisar a los niños durante sus actividades preescolares para garantizar su seguridad y resolver los conflictos que puedan suceder.

Tomar las acciones necesarias para tratar el comportamiento que dificulta el aprendizaje del niño

Realizar seguimiento de las acciones tomadas para tratar el comportamiento que dificulta el aprendizaje del niño

Experiencia en enseñanza, manejo y cuidado con niños de 0 a 6 años, relacionamiento con padres, familia y guarderías y jardines infantiles del estado.

Para más detalles sobre la convocatoria, puede consultar aquí.

