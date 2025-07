Accidente de avión con casi 50 pasajeros en Rusia, el Kremlin los da por muertos

Esta captura de video es de un material distribuido por la Dirección Interregional Oriental de Transporte del Comité de Investigación Ruso. Foto: AFP - HANDOUT

Un avión de línea con cerca de 50 personas a bordo se estrelló este jueves en la región de Amur, en el Extremo Oriente ruso, anunciaron las autoridades locales.

Un helicóptero Mi-8 de la autoridad de aviación civil rusa Rosaviatsia “detectó el fuselaje en llamas”, indicó en Telegram el Ministerio de Situaciones de Emergencia.

De momento se desconoce el número exacto de pasajeros de este Antonov An-24 de la aerolínea Angara Airlines, con sede en la región de Irkutsk, en Siberia.

El gobernador de la región, Vasili Orlov, anunció inicialmente que 49 personas, entre ellas cinco menores y seis tripulantes, iban a bordo.

La agencia estatal de noticias TASS afirmó luego que en el avión viajaban 46 personas, entre ellas dos niños y seis tripulantes.

El centro de protección civil de esta remota región indicó a su vez que el helicóptero de los socorristas “no detectó supervivientes desde el aire”, al sobrevolar la zona del siniestro. Aunque según precisó, hay equipos que van a investigar en tierra.

La misma fuente apuntó que el fuselaje fue localizado a 16 kilómetros de la localidad de Tinda. Según el Ministerio de Situaciones de Emergencias ruso, “no hay sobrevivientes”.

El sitio se encuentra en medio de una zona boscosa, según un video grabado desde el helicóptero que localizó al aparato y publicado por la cartera.

En las imágenes se ve una columna de humo que se eleva en medio de numerosos árboles y llamas cerca de lo que parecen ser restos del aparato.

Intentos de aterrizaje

Previamente, el gobernador de la región había indicado que el aparato, que volaba entre Blagoveshchensk y Tinda, había “desaparecido de los radares”.

El contacto con el aparato se perdió hacia la 1:00 p. m.mientras realizaba un “segundo intento” de aterrizaje en el aeropuerto de Tinda, según informaciones preliminares proporcionadas en Telegram por el departamento de la fiscalía rusa encargado de los transportes en el Extremo Oriente.

Autoridades aeroportuarias citadas por TASS indicaron que el avión había sido fabricado en 1976 y su certificado de navegabilidad se había extendido en 2021 hasta 2036.

Los accidentes de avión y de helicóptero son frecuentes en el Extremo Oriente ruso, una región poco habitada y remota, donde muchos trayectos deben hacerse por aire dadas las enormes distancias.

A fines de agosto de 2024, 22 personas murieron al estrellarse en Kamchatka un helicóptero de tipo Mi-8, de concepción soviética.

