Agente de inteligencia ucraniano, detenido por asesinato de sospechosa de atentado en Mónaco

La mujer ucraniana sospechosa de un intento de asesinato contra una familia en Mónaco a finales de junio en el que resultaron heridas tres personas, entre ellas un menor, fue hallada muerta en Ucrania. Foto: EFE - EFE

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Una mujer sospechosa de haber perpetrado un atentado con bomba en Mónaco la semana pasada, en el que resultó gravemente herido un empresario de origen ucraniano, ha sido hallada muerta en Ucrania, y un oficial de inteligencia militar ha sido detenido en relación con su asesinato, según informaron las autoridades este martes.

El cadáver de Anastasiia Berezovska, ciudadana ucraniana buscada por la Interpol por el atentado del 29 de junio, fue hallado con heridas de bala en la cabeza y cartuchos de pistola cerca del lugar, según informó la Fiscalía General de Ucrania en un comunicado publicado en Telegram.

Dos hombres han sido detenidos como sospechosos del asesinato de Berezovska, entre ellos un empleado del servicio de inteligencia militar de Ucrania (HUR) y un exagente de policía, según el comunicado.

Los dos hombres se habían contactado con Berezovska tras su regreso a Ucrania el 1 de julio y habían realizado repetidas transferencias a sus cuentas bancarias y de criptomonedas, indicó la misiva.

El empleado del HUR había confesado haber asesinado a Berezovska, de 39 años, junto con el otro acusado, según informó la Fiscalía General.

“También afirmó que no había informado a sus superiores sobre sus contactos con Berezovska, las transferencias de dinero ni ninguna de sus otras acciones, y que había actuado por iniciativa propia”, indicaba el comunicado.

Los dos hombres fueron detenidos como sospechosos de haber cometido un asesinato y se cree que también están implicados en el atentado de Mónaco.

Durante un registro en la vivienda del antiguo agente de las fuerzas del orden, se descubrió una habitación en el sótano que se asemejaba a una cámara de tortura, añadió.

Empresario sancionado por Ucrania

El promotor inmobiliario de origen ucraniano Vadym Yermolaiev, su socio y su hijo resultaron heridos en el atentado con bomba del pasado 29 de junio, según informaron algunas fuentes.

Yermolaiev, que adquirió la nacionalidad chipriota hace siete años, fue objeto de sanciones por parte de Ucrania en 2023, tras la invasión rusa del año anterior.

Los medios de comunicación ucranianos informaron de que las sanciones eran una respuesta a las supuestas actividades empresariales de Yermolaiev en Crimea ocupada por Rusia. Yermolaiev ha negado haber realizado actividades empresariales en Crimea, que fue anexionada por Rusia en 2014.

Berezovska era buscada por las autoridades de Mónaco por los delitos de intento de asesinato, colocación de un artefacto explosivo en un lugar público con intención delictiva y asociación ilícita.

El fiscal adjunto de Mónaco declaró la semana pasada que la agresora había abandonado el principado a pie hacia la vecina Francia y que, posteriormente, había huido en coche hacia Alemania pasando por varios países europeos, entre ellos Italia.

El medio de comunicación ucraniano ‘Ukrainska Pravda’ había informado el martes que el cadáver de Berezovska fue hallado cerca de la capital de Ucrania, Kiev, poco antes de las 23:00 hora local (20:00 GMT) del lunes.

Las fuerzas del orden están trabajando para identificar a quienes ordenaron el atentado en Mónaco y a cualquier otra persona implicada en el caso, según el comunicado.

Toda la información de que disponen las fuerzas del orden ucranianas se ha compartido con las autoridades de Mónaco, añadió.

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