Alarma en Reino Unido por los “pinchazos con agujas” a mujeres que salen de fiesta

Luego de soportar meses encerradas, las mujeres de Reino Unido han regresado a los clubes nocturnos y festivales de música para divertirse. Sin embargo, los últimos informes de la policía advierten que no están seguras en los bares. Al salir de fiesta, las mujeres se enfrentan al acoso callejero, agresiones físicas y verbales y, en especial, a la manipulación de sus bebidas. Esa es la razón por la que no pueden levantarse de su mesa sin descuidar sus copas, pues corren el riesgo de que alguien les ponga drogas en sus tragos para violarlas.

Esta no es una práctica nueva. Según una investigación de la BBC en 2019, la policía de Inglaterra y de Gales reportó 2.600 informes de manipulación de bebidas a las espaldas de las mujeres en un periodo de cuatro años. La preocupación de las autoridades es que los delincuentes ya no buscan verter las drogas en las bebidas, sino inyectarlas directamente en sus víctimas a través de pinchazos con agujas.

La policía de Nottinghamshire ha registrado 44 intentos de drogar a mujeres que salían de fiesta desde el 12 de septiembre, de los cuales 12 se hicieron a través de “pinchazos” con algo afilado. En Sheffield, Norwich y Canterbury se han presentado incidentes similares. Las mujeres que han dado testimonio de esta práctica dicen que en cuestión de minutos les cuesta ponerse de pie y pasan horas desorientadas.

“Lo más perturbador es que no pude controlar nada”, dijo Lizzie Wilson, una de las víctimas, a The New York Times.

La violencia contra las mujeres en Reino Unido es alarmante. Según cifras de Femicide Census, organización que documenta los feminicidios en la nación, una mujer es asesinada cada tres días. Este problema se discutió durante semanas tras el asesinato de la londinense Sarah Everard a manos de un policía. Pero mientras la discusión ha ido desapareciendo de la agenda nacional, los ataques con “pinchazos” prenden las alarmas sobre una posible ola de violencia sexual contra las mujeres en bares y pubs.

La desconfianza en las autoridades, cabe destacar, hace que muchas víctimas de acoso o abuso guarden silencio, pero también la ineficacia de estas para tratar con la violencia contra las mujeres. La policía de Nottinghamshire dice que no hay arrestos por el momento, aunque se han intensificado los patrullajes y la cooperación con universidades y hospitales para investigar el origen de los pinchazos.

“No se está realizando una evaluación proactiva sobre cuál es la escala del problema. Todavía se considera que la víctima tiene la responsabilidad de protegerse”, criticó la parlamentaria Yvette Cooper, presidenta del Comité de Asuntos Internos.

Las mujeres han llamado a un boicot a los clubes nocturnos para la próxima semana, con el fin de que estos adopten nuevas medidas de protección, como el registro de los clientes antes de ingresar a los establecimientos. Para las universitarias como Primrose Sparkes, de la Universidad de Durham y una de las estudiantes que organiza el boicot, “hay un elemento de miedo que no existía antes”. Y es que como señala Jocie Mears, otra joven británica consultada por The New York Times, las mujeres siempre han sido advertidas sobre cuidar sus bebidas para evitar que algún extraño ponga algo en ellas, pero simplemente “no se puede cubrir todo tu cuerpo” para evitar ataques. “No es nuestra responsabilidad”, dice Mears.

Algunas mujeres están pensando en usar ropa resistente para protegerse de los pinchazos. Sin embargo, como señala Gaby Hinsliff, columnista de The Guardian, el problema no son los trajes de las mujeres, sino la violencia masculina.

“Por supuesto, siempre han sucedido cosas malas en los clubes nocturnos o en las fiestas. Algunos hombres siempre se han aprovechado de las mujeres que están fuera de él. Pero la Generación X no salía de noche preocupada de que alguien pudiera envenenarnos. Nadie tenía que ofrecernos tapas para nuestras bebidas, como hacen nuestras hijas. La misoginia que encontramos fue cruda y abierta, pero hay algo tan oscuro e insidioso en la idea de dopar furtivamente a las mujeres para que se sometan”, escribió Hinsliff.

