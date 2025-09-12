Albania nombra una IA como ministra para luchar contra la corrupción

Imagen de referencia Foto: Getty Images

Albania se convertirá en el primer país del mundo en dar una cartera ministerial a una inteligencia artificial (IA), ‘Diella’, que gestionará el sistema de contrataciones públicas en un intento del primer ministro, el socialista Edi Rama, de luchar contra la corrupción.

Rama, que recibió este viernes el mandato para formar Gobierno tras la victoria de su formación en las elecciones de mayo, afirmó que se trata de un paso “histórico” para convertir a Albania en “un país donde las licitaciones son totalmente incorruptibles”.

“Diella será un miembro del gabinete que no estará presente físicamente, sino que ha sido creada virtualmente mediante inteligencia artificial”, subrayó en el congreso de su partido en Tirana.

Rama precisó que la transferencia de competencias será gradual: las decisiones sobre adjudicaciones pasarán progresivamente de los ministerios a la plataforma digital dirigida por la IA, que evaluará cada oferta de manera automática y transparente.

‘Diella’, cuyo nombre significa ‘sol’ en albanés, aparece representada como una mujer morena con un traje tradicional y desde enero ha asistido a los ciudadanos para acceder a la mayoría de los trámites administrativos en el portal ‘e-Albania’.

Las contrataciones públicas han sido durante décadas una de las principales fuentes de corrupción en Albania, un país señalado en algunos estudios como centro de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y el contrabando de armas.

La Comisión Europea ha advertido en repetidas ocasiones de que la falta de transparencia en la administración es uno de los grandes obstáculos en el camino de Albania hacia la adhesión a la UE.

Además de la creación del nuevo ‘Ministerio Virtual de Inteligencia Artificial’, Rama anunció la renovación parcial de su gabinete: Elisa Spiropali asumirá Exteriores mientras que Albana Koçiu se hará cargo de Interior.

El Partido Socialista obtuvo 83 de los 140 escaños del Parlamento en las elecciones del 11 de mayo, asegurándose la mayoría absoluta hasta 2029.

Rama, que afronta su cuarto mandato como primer ministro, ejerce como jefe del Gobierno desde 2013.

