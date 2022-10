Alexis Castillo, el colombiano que llegó al Donbás y murió en la guerra en Ucrania

Imagen de referencia de cuando la ciudad de Severodonetsk, en la región del Donbás, fue blanco de ataques en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Foto: AFP - ARIS MESSINIS

Desde el 2014, Alexis Castillo llegó al Donbás, en el este de Ucrania, trabajando como brigadista internacional. Ese año Rusia llevó a cabo la anexión de la península de Crimea y estalló la Guerra del Donbás, un conflicto entre las fuerzas prorrusas y el Ejército ucraniano, en la cual Castillo ofreció su apoyo a las fuerzas separatistas. Recientemente, se supo de su fallecimiento.

“Alexis ha muerto en el Donbás. Sus ideas revolucionarias, quizás equivocadas, quizás no, lo llevaron a esta guerra con los ojos abiertos. Ha muerto un joven que quiso ser revolucionario. La revolución es la paz, escribió Gustavo Petro el viernes en la noche a través de Twitter.

“Antes de la guerra vivía en España. Era activista en movimientos sociales y también en un partido político, que en general eran antifascistas”, comentó Castillo para un documental de RT en Español, mismo en el que se escucha que el colombiano trabajó como cocinero y albañil antes de llegar al Donbás. Según afirmó, “decidí en el 2014 llegar hasta aquí para proteger a la población de toda la locura que estaban haciendo, que era bombardear la ciudad solamente por celebrar un referéndum de autodeterminación, que, desde mi punto de vista, tenían todo el derecho del mundo, al no apoyar un golpe de Estado criminal, como es el golpe que se dio en el Maidán”.

En declaraciones al diario El Confidencial, en una entrevista hecha en enero de este año desde Donetsk, recalcó que pertenecía a las fuerzas separatistas de la región del Donbás: “Yo soy militar aquí. Normalmente, si no estamos haciendo otras cosas, entrenamos. Hacemos las funciones de cualquier ejército, solo que en una situación de conflicto”.

Castillo fue investigado, junto a otros soldados, por las autoridades de España, informó el medio El Confidencial. A ellos se les acusó de “cooperación en asesinatos, depósito de armas de guerra y de un tercer delito tan poco habitual como el de violación de la neutralidad del Reino de España”. La justicia terminó por archivar las indagaciones al no encontrar material probatorio suficiente para enjuiciarlos, sumando el hecho de que Castillo ni siquiera llegó a declarar. En aquella ocasión aprovechó para decirle a España que no se involucrara con el personal ni el cargamento en el Donbás, ya que creía pertinente solucionar primero “los problemas dentro de sus fronteras”. Lo cierto es que este connacional no tenía muy claro cuánto tiempo iba a estar enlistado en las fuerzas prorrusas. Sin embargo, tenía la certeza de que “aunque tenga miedo, voy a luchar”.

