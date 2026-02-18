La Conferencia de Seguridad de Múnich y el camino hacia un nuevo orden global

MUNICH (Germany), 14/02/2026.- US Secretary of State Marco Rubio speaks during the 62nd Munich Security Conference (MSC) at the hotel 'Bayerischer Hof', in Munich, Germany, 14 February 2026. The 62nd Munich Security Conference, running from 13 to 15 February 2026, is expected to host around 50 world leaders. (Alemania) EFE/EPA/RONALD WITTEK Foto: EFE - RONALD WITTEK

En febrero de cada año, desde los años 60, se realiza en Múnich una importante Conferencia de Seguridad. El énfasis es seguridad internacional e incluye los temas de la defensa. Se invita a jefes de Estado, ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa y personalidades de los países. En lo fundamental, prima la visión europea sobre los temas.

En la reunión de 2025, el presidente colombiano había sido invitado. Desistió a última hora, estando ya en Europa, cuando un examen del programa previsto mostró que la preocupación central del foro iba...