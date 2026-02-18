Publicidad

Home

Mundo
Europa
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La Conferencia de Seguridad de Múnich y el camino hacia un nuevo orden global

La Conferencia de Seguridad de Múnich 2026 evidenció un giro estratégico de Estados Unidos hacia una redefinición de su relación con Europa que obligaría al Viejo Continente a asumir mayor responsabilidad en su propia defensa.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Diego Cardona Cardona*
18 de febrero de 2026 - 04:21 p. m.
MUNICH (Germany), 14/02/2026.- US Secretary of State Marco Rubio speaks during the 62nd Munich Security Conference (MSC) at the hotel 'Bayerischer Hof', in Munich, Germany, 14 February 2026. The 62nd Munich Security Conference, running from 13 to 15 February 2026, is expected to host around 50 world leaders. (Alemania) EFE/EPA/RONALD WITTEK
MUNICH (Germany), 14/02/2026.- US Secretary of State Marco Rubio speaks during the 62nd Munich Security Conference (MSC) at the hotel 'Bayerischer Hof', in Munich, Germany, 14 February 2026. The 62nd Munich Security Conference, running from 13 to 15 February 2026, is expected to host around 50 world leaders. (Alemania) EFE/EPA/RONALD WITTEK
Foto: EFE - RONALD WITTEK

En febrero de cada año, desde los años 60, se realiza en Múnich una importante Conferencia de Seguridad. El énfasis es seguridad internacional e incluye los temas de la defensa. Se invita a jefes de Estado, ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa y personalidades de los países. En lo fundamental, prima la visión europea sobre los temas.

En la reunión de 2025, el presidente colombiano había sido invitado. Desistió a última hora, estando ya en Europa, cuando un examen del programa previsto mostró que la preocupación central del foro iba...

Por Diego Cardona Cardona*

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

Estados Unidos

Europa

Marco Rubio

Múnich

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.