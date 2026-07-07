Sospechosa de intento de asesinato de empresario en Mónaco aparece muerta a tiros en Ucrania

El director de Seguridad Pública de Mónaco, Eric Arella, muestra la notificación roja emitida por Interpol contra una mujer ucraniana sospechosa de colocar una bomba en Mónaco. Foto: AFP - VALERY HACHE

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La mujer ucraniana de 39 años, sospechosa de intentar matar a un empresario de origen ucraniano en Mónaco, fue encontrada muerta en Ucrania con “heridas de bala en la cabeza”, anunció el martes la policía de este país, que detuvo a dos sospechosos.

En un comunicado, la policía ucraniana identificó a la mujer como Anastasiia Berezovska, y dijo que “se ha encontrado el cuerpo”.

Según precisó, fueron detenidos “dos individuos como sospechosos de asesinar a una mujer buscada por Interpol”, a saber un exmiembro de las fuerzas del orden y un “empleado actual” de la dirección general de inteligencia ucraniana (GUR).

Según la policía, Anastasiia Berezovska regresó el 1 de julio a Ucrania, donde estuvo en contacto con su familia y los dos sospechosos detenidos.

Los dos hombres en cuestión efectuaron en varias ocasiones pagos a cuentas pertenecientes a Berezovska, y podrían haber estado implicados también en el intento de asesinato en Mónaco, según añadió la policía en su comunicado.

El cuerpo policial afirmó que durante el registro en el domicilio del exmiembro de las fuerzas del orden, “se descubrió en el sótano un local que parece una sala de tortura”.

La policía no precisó dónde se halló el cuerpo de la mujer, pero precisó que tiene “heridas de bala en la cabeza”, y que fue encontrado con “casquillos de revólver”.

“Todas las informaciones de que disponen las fuerzas del orden ucranianas fueron transmitidas a los servicios de investigación del Principado de Mónaco”, añadió la policía.

La justicia monegasca lanzó una búsqueda internacional para encontrar a esta mujer sospechosa de intentar asesinar con explosivos el 29 de junio a un empresario de origen ucraniano.

Las autoridades del Principado no confirmaron la identidad del blanco, pero según diferentes fuentes, se trata de Vadim Irmolaiev, un oligarca oriundo de Ucrania que adquirió la nacionalidad chipriota.

Las autoridades monegascas informaron de tres heridos tras el atentado por la explosión de un paquete bomba. Una fuente cercana al caso aseguró a la AFP que uno de los heridos era Irmolaiev, residente en Mónaco, junto con su pareja y su hijo.

Desde diciembre de 2023, el empresario está sujeto a sanciones en virtud de una decisión del Consejo Nacional de Seguridad de Ucrania promulgada por el presidente Volodimir Zelenski.

Según varios medios, que citan a los servicios de seguridad ucranianos, estas sanciones se deben a la decisión del multimillonario de continuar con sus actividades de comercio de alcohol en la península de Crimea, bajo ocupación rusa.

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