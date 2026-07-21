Andy Burnham: el nuevo primer ministro británico que promete un nuevo comienzo

El nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, pronuncia un discurso frente al número 10 de Downing Street, en Londres, Reino Unido, el 20 de julio de 2026. Foto: EFE - ANDY RAIN

Una nueva esperanza dentro de un contexto pesimista y débil, así ven muchos al nuevo primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham. El político británico se posesionó como el reemplazo de Keir Starmer en Downing Street este lunes 20 de julio y, con esa sucesión, también hereda los problemas de inestabilidad política que enfrenta el Reino Unido, tras haber tenido seis primeros ministros en diez años.

Con la frase “Ahora las cosas son diferentes. Seremos mejores”, Burnham prometió hacer el mayor número de cambios en los últimos 40 años, desde...