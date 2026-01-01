Así es Crans Montana, la exclusiva estación de esquí sacudida por la tragedia en Año Nuevo

Una mujer enciende una vela para recordar a las víctimas del incendio en "Le Constellation" Foto: EFE - ALESSANDRO DELLA VALLE

Suiza comenzó el 2026 de luto. Las autoridades han confirmado que cuarenta personas murieron en el incendio de un bar, conocido por tener un público muy joven, en la estación de esquí de Crans Montana, en el corazón de los Alpes suizos.

La Policía del cantón de Valais precisó que 115 personas han resultado heridas y que gran parte de ellas se encuentran en estado crítico, mientras que algunos de los casos más graves de víctimas con quemaduras muy graves y extendidas serán trasladados a Alemania, Francia e Italia, que han ofrecido su apoyo al Gobierno suizo ante esta tragedia.

La procuradora general del cantón de Valais, Beatrice Pilloud, sostuvo que la pista principal de la tragedia consiste en “un fuego generalizado que provocó una explosión, aunque la causa inicial del fuego todavía no se ha podido determinar de manera oficial.

¿Qué es Crans Montana?

De acuerdo con la prensa francesa, este es uno de los destinos alpinos más conocidos del país. En esta época de fin de año llegan muchos visitantes atraídos por su estación de esquí, considerada una de las más grandes y prestigiosas de Suiza.

Crans Montana, ubicado en el sur de Suiza, está formada por tres localidades: Crans, Montana y Aminona y tiene una población cercana a los 10.000 habitantes.

Este municipio suizo, además de ser famoso por su estación de esquí, también tiene campos de golf de altura, spas y es sede de grandes eventos internacionales. Es un lugar asociado al turismo de alto nivel y a encuentros diplomáticos.

Según sitios de turismo, este lugar combina ubicación, clima y un alto perfil social. De acuerdo con las descripciones, el complejo alpino ofrece amplias vistas a los Alpes y más de 300 días de sol al año, una ventaja diferencial frente a otras estaciones.Desde comienzos del siglo XX fue frecuentado por aristócratas, diplomáticos y el jet-set europeo, lo que marcó su desarrollo como un lugar de descanso prolongado y privado. Con los años desarrolló una infraestructura orientada al lujo: hoteles cinco estrellas, chalets privados y clínicas de bienestar.El esquí, aunque central, es parte de una oferta más amplia de estilo de vida y exclusividad, rasgos que terminaron por posicionar a Crans-Montana como un referente del turismo alpino de élite.

En el bar Le Constellation, en donde ocurrió la tragedia, era frecuentado por jóvenes, según las informaciones que han salido en los medios suizos, se trataba de un centro nocturno con una clientela de personas entre quince y veinte años.

Según Le Monde, en el lugar era frecuente el uso de velas para decorar algunos de los espacios, y también era frecuente el uso de bengalas.

