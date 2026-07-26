“Ataque terrorista”: Policía alemana busca al sospechoso de ataque en el Día del Orgullo

lores rodean una bandera arcoíris durante un acto de duelo frente a la Puerta de Brandeburgo, cerca del lugar donde un vehículo arrolló a una multitud durante el desfile del Día de Christopher Street (CSD) en Berlín, Alemania, el 26 de julio de 2026. Foto: EFE - CLEMENS BILAN

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La policía alemana busca este domingo a un presunto islamista de 21 años, principal sospechoso de un atropello intencionado contra peatones en los alrededores del desfile del Orgullo en Berlín, que dejó una persona muerta y 29 heridos.

“Todo lo que vemos indica que estamos frente a un ataque terrorista islamista”, afirmó el domingo el ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, durante una rueda de prensa en el lugar del incidente.

El alto funcionario reveló el nombre completo del atacante: Abdul Ballout, un “ciudadano alemán de origen libanés”, quien podría estar armado y ser peligroso, según la policía.

De 21 años, se le describe como delgado, de alrededor de 1,90 metros de estatura, con el pelo negro y vestido con una sudadera con capucha negra y pantalones blancos.

Según los medios Der Spiegel y Bild, Ballout intentó unirse al grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Siria en 2025 pero fue arrestado en Líbano.

Fue enviado a Alemania, donde fue condenado en 2026 en otro caso por “preparar un acto grave de violencia subversiva”, añaden.

La policía se ha desplegado en un edificio situado a un kilómetro del lugar del ataque, constató un fotógrafo de la AFP. Según Bild, allí es donde vivía el sospechoso.

El incidente, ocurrido el sábado por la noche, truncó lo que había sido un día de celebración para las cientos de miles de personas que asistieron a uno de los mayores eventos del Orgullo en Europa.

El ataque

Poco antes de las 10 p. m., hora local, del sábado, un vehículo blanco embistió a varias personas en el extremo sur del parque Tiergarten, en el centro de Berlín, antes de estrellarse contra un árbol.

La policía explicó que “una o más” personas abandonaron el vehículo y huyeron del lugar. También reportó varias personas heridas por arma blanca.

Un portavoz de los bomberos indicó que una persona falleció, según medios de comunicación se trataba de una mujer, y 16 resultaron heridas, de las cuales tres se encuentran graves y en riesgo vital. Posteriormente, el balance de heridos fue elevado a 29.

El ataque tuvo lugar a varios cientos de metros del final del recorrido del desfile del Orgullo y del escenario principal del evento, en la emblemática Puerta de Brandeburgo de Berlín.

El vehículo utilizado en el ataque -una minivan de la marca Citroën, modelo Spacetourer y matriculada en Berlín- estaba todavía el domingo en el lugar, visiblemente dañado por el impacto contra el árbol.

A pesar de un registro del parque con helicópteros equipados con cámaras de detección de calor, la policía no logró localizar al sospechoso inmediatamente después de los hechos.

La fuerza pública hizo un llamamiento a la ciudadanía para que facilite cualquier información sobre el paradero del sospechoso y difundió una fotografía.

“Acto abominable”

En redes sociales, miembros de la comunidad LGBTQ+ de Berlín indicaron que se celebrará una vigilia el domingo a las a 2 p. m. frente a la Puerta de Brandeburgo, para que la gente pueda llorar a las víctimas del ataque.

Armin Duenhoelter, un artista drag de 49 años, estaba detrás del escenario principal cuando las celebraciones se interrumpieron. El domingo por la mañana todavía estaba “conmocionado”, contó a la AFP, aunque, a la vista de los actos violentos de los últimos años, sabía que la marcha del Orgullo “podría eventualmente convertirse en un objetivo”.

El alcalde de Berlín, Kai Wegner, condenó un ataque de “la manera más brutal” contra “una reunión por un Berlín tolerante y pacífico”.

El jefe del gobierno, el canciller Friedrich Merz, prometió llevar ante la justicia a los responsables de este “acto abominable”.

La presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, dijo que el Orgullo de Berlín “representa la libertad, la dignidad y la igualdad de derechos, valores fundacionales de la UE”.

“Cada persona debería poder vivir sin miedo, amar y defender sus derechos”, afirmó.

Los antecedentes

El ataque del sábado recuerda una serie de incidentes similares de los últimos años que han avivado el debate sobre la inmigración, ya que varios de los autores eran de origen extranjero.

Martin Hess, un diputado del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), estimó en un comunicado que el ataque fue el resultado de “un completo fracaso de las políticas de seguridad del gobierno”.

“El islamismo es la mayor amenaza de seguridad para nuestro país”, consideró.

El ataque más mortífero de los últimos años fue un atropello masivo en un mercado navideño de Berlín en diciembre de 2016, perpetrado por un tunecino, que causó la muerte de 13 personas.

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