Ataques en Crimea: Ucrania y Rusia se culpan mutuamente

Una imagen satelital muestra la vista aérea de la ciudad de Sebastopol después del ataque de misiles ucranianos, que impactaron el cuartel general de la flota rusa en el mar Negro. Foto: AFP - HANDOUT

Las autoridades instaladas por Moscú en Crimea indicaron el lunes por la noche que estaba en curso un ataque con misiles contra la península ucraniana anexada en 2014 y que las defensas antiaéreas rusas habían derribado un misil. Rusia acusó a Ucrania de intentar perpetrar ataques contra las ciudades en la península de Crimea y en el distrito de Briansk.

“Nuestro ejército está repeliendo un ataque con misiles. Según datos preliminares, la defensa aérea derribó un misil cerca del aeródromo de Belbek. Los esfuerzos continúan”, dijo en Telegram el gobernador de Sebastopol instalado por Moscú, Mijaíl Razvozhayev.

En Ucrania también se reportaron ataques contra la infraestructura en la ciudad portuaria de Odesa, que dejaron al menos dos fallecidos y un herido, de acuerdo con el jefe de la administración militar regional. Las fuerzas rusas atacaron diferentes puntos desde donde ocurre el transporte de los granos ucranianos al Sur Global y varias casas resultaron dañadas en los suburbios en la ciudad y se cortó la electricidad. El ataque habría sido lanzado desde portamisiles y submarinos rusos en el mar Negro.

Las autoridades ucranianas llamaron este ataque un “patético intento de represalia” por el bombardeo de Ucrania al cuartel general de la flota rusa en el mar Negro, en Sebastopol, el pasado viernes. El impacto en la estructura generó un incendio y las autoridades de la zona pidieron que la ciudadanía no se acercara al centro de la ciudad.

Ucrania aseguró que en el ataque de la semana pasada murió Viktor Sokolov, el comandante de la flota rusa del mar Negro. En total, habrían fallecido 34 oficiales, uno de los ataques más mortales de Kiev en Crimea.

“Después del ataque al cuartel general de la flota rusa del Mar Negro, murieron 34 oficiales, incluido el comandante de la flota rusa del Mar Negro. Otros 105 ocupantes resultaron heridos. El edificio del cuartel general no se puede restaurar”, afirmaron por medio del canal de Telegram.

La información no ha sido confirmada por Rusia, que en ese momento anunció que solo un oficial había desaparecido, pero no reportó muertos. El Ministerio de Defensa no ha respondido a las declaraciones de Ucrania.

