Atleta bielorrusa que criticó a su federación dice sentirse segura en Polonia

La deportista Krystsina Tsimanóuskaya llegó el pasado miércoles a Polonia, donde dijo que no regresará a su país hasta tener garantías de seguridad.

La velocista bielorrusa Krystsina Tsimanóuskaya, quien se negó a regresar a su país temiendo por su seguridad, declaró el jueves sentirse “feliz de estar segura” en Polonia. La deportista fue amenazada de ser repatriada a Bielorrusia por la fuerza, después de haber criticado a las instancias deportivas de su país, tras una disputa en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Tsimanóuskaya llegó el miércoles, vía Viena, a Polonia, país que le concedió una visa humanitaria. Declaró estar “sorprendida de que la situación se haya convertido en tal escándalo político”, teniendo en cuenta el hecho de que en un principio sólo se trató de un asunto deportivo, “no tenía idea de que esta situación podía suceder”.

“No contemplo el asilo político”, reveló. “Sólo quiero continuar mi carrera deportiva”, subrayó agregando que su esposo, Arseni Zdanevitch, que huyó a Ucrania y que también obtuvo una visa humanitaria en Polonia, “ya estaba en camino” para reunirse con ella.

Expresó su esperanza de participar en otras ediciones de los Juegos Olímpicos. “Voy a hacer todo lo posible para ponerme en forma y continuar con mi carrera”, destacó la atleta, vestida con una camiseta con una inscripción en inglés “I just want to run”, que se puede traducir como “Sólo quiero correr”, pero también como “Sólo quiero huir”. La velocista afirmó el domingo que había escapado a una repatriación forzada a Bielorrusia, pocos días después de haber criticado abiertamente a la Federación de Atletismo de su país.

Temiendo acabar en prisión si regresaba a su país, había obtenido la ayuda del Comité Olímpico Internacional (COI) y una protección policial mientras se encontraba en el aeropuerto de Tokio-Haneda. Antes de dejar la capital de Japón, la deportista pasó dos noches en la embajada de Polonia.

Tsimanóuskaya fue una de las más de 2.000 personalidades deportivas bielorrusas que firmaron una carta abierta en la que solicitaban nuevas elecciones y la liberación de los presos políticos.

Pero sus problemas en Tokio tuvieron lugar después de que publicó un mensaje en su cuenta de Instagram criticando a sus entrenadores por haberla inscrito a una carrera sin informarla previamente. “Mis padres me dijeron que hablaban mal de mí en la televisión (bielorrusa). Recibí muchos mensajes desagradables, pero recibí todavía más mensajes de apoyo”, declaró a la prensa el jueves en Varsovia.

Dejar de tener miedo

El Comité Olímpico Internacional indicó que investigaría al equipo olímpico de Bielorrusia. Al presidente bielorruso Aleksandre Lukashenko y su hijo Viktor, presidente del Comité Olímpico naciona se les vetó asistir a los Juegos Olímpicos por haber atacado a atletas debido a sus opiniones políticas.

Poco antes de los Juegos de Tokio, Aleksandre Lukashenko había instado a los líderes deportivos y a los atletas a obtener resultados en Japón. “Piénsenlo antes de irse”, advirtió. “Si vuelven sin nada, es mejor que no vuelvan”, afirmó. El presunto intento de obligar a Tsimanóuskaya a regresar a Bielorrusia dio lugar a condenas internacionales, ya que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, acusa a Minsk de “otro acto de represión transnacional”.

En el poder desde 1994, Lukashenko desencadenó la indignación internacional en mayo al forzar el aterrizaje de un avión de Ryanair que iba de Atenas a Vilnius para detener a un disidente a bordo.

El martes, el director y cofundador de una ONG que ayuda a opositores al régimen bielorruso que huyeron a Ucrania, Vitali Chychov, de 25 años, fue encontrado ahorcado en un parque de Kiev. Su organización, llamada “Casa Bielorrusa en Ucrania” (BUD) denunció un asesinato orquestado por Minsk.

La policía ucraniana abrió una investigación por asesinato premeditado e indicó que seguirá todas las pistas, incluyendo “un asesinato disfrazado de suicidio”. Dirigiéndose a la prensa por primera vez desde su llegada a Varsovia, Tsimanóuskaya instó a sus compatriotas bielorrusos “a dejar de tener miedo y a expresarse si son presionados”.