Biden no iría a la coronación de Carlos III, ¿qué otros líderes están invitados?

Un ciudadano intentó ponerle una corona del restaurante Burger King al rey Carlos III durante su visita a Alemania. Foto: AFP - Agencia AFP

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, habría tomado la decisión de no asistir a la coronación del rey Carlos III, según informó The Washington Post. Esto no es un hecho inusual, ningún presidente estadounidense ha asistido a una ceremonia de este tipo, aunque desde el Palacio de Buckingham se había insistido para que el mandatario cambiara de opinión. En su reemplazo viajaría la primera dama, Jill Biden, quien encabezaría la delegación al Reino unido.

A pesar del precedente histórico que han fijado otros presidentes estadounidenses, la decisión de Biden despertó críticas entre la clase política británica. Bob Seely, un diputado conservador que representa la Isla de Wight, dijo que era una “decisión tonta”.

Según The Guardian, todavía hay intentos por persuadir a Biden para que asista a la ceremonia. Cabe destacar que presidente estadounidense, quien viajaría en los próximos días a Irlanda del Norte para conmemorar los 25 años del Acuerdo del Viernes Santo, no se ha reunido con Carlos III desde que asumió el trono y tampoco piensa hacerlo durante esta próxima visita a la que es su patria ancestral. Sin embargo, la prensa estadounidense dice que los dos mantienen una buena relación.

Una larga lista de invitados para la coronación

De acuerdo con el Daily Mail, hay cerca de 2.000 personas en la lista de invitados a la ceremonia de coronación, entre los que destacan figuras de la familia real, miembros de otras familias reales y líderes y lideresas de otros países.

Además de Biden, la lista de cabezas de Estado convocados a participar de la ceremonia incluye a los principales aliados del Reino Unido. Se espera que viajen representantes de Bélgica, Francia, España, Hungría, Japón, Irlanda y Polonia, así como los máximos representantes de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, Roberta Metsola y Charles Michel. De estos, el primero que confirmó fue el presidente polaco, Andrzej Duda.

Cabe destacar que la coronación de la reina Isabel II no contó con la participación de miembros de las monarquías de otros países. Sin embargo, esto podría cambiar en esta ocasión como un gesto diplomático de Carlos III.

Según la prensa internacional, algunas personalidades, como el príncipe Alberto de Mónaco, están convocados y ya habrían confirmado su asistencia. También se habla del rey de Jordania, el Sultán de Brunei, el Sultán de Omán, y los reyes escandinavos, quienes son buenos amigos del rey Carlos III.

En el plano local, la lista es corta, lo que molestó a algunos parlamentarios británicos. Inicialmente, según The Telegraph, estaba planeado que solo 20 parlamentarios con sus acompañantes asistieran al evento, una gigantesca diferencia con los más de 800 diputados convocados a la coronación de la reina Isabel II en 1953. Sin embargo, el número creció en las últimas semanas, según fuentes familiarizadas con la organización.

De la familia real británica, se espera que asista un gran número de personas, pues se convocaron a primos y nietos, incluso al príncipe Harry y Meghan Markle. La pareja no ha confirmado si asistirá al evento, según un portavoz. The Telegraph informó que solo quienes trabajan cerca de Carlos III aparezcan en el balcón del Palacio de Buckingham, para dar la sensación de una monarquía más agrupada y simplificada.

