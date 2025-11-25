Bombardeos entre Rusia y Ucrania en medio de la búsqueda de un acuerdo de paz

En la madrugada de este 25 de noviembre, Ucrania y Rusia intercambiaron ataques aéreos que dejaron al menos nueve muertos. Mientras tanto, los negociadores revisan el plan de paz con Estados Unidos para poner fin a la guerra. Rusia se mostró dispuesta a una primera versión del pacto, aunque Washington y Kiev aseguraron que trabajaron en una nueva versión.