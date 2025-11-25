Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Home

Mundo
Europa
25 de noviembre de 2025 - 12:53 p. m.

Bombardeos entre Rusia y Ucrania en medio de la búsqueda de un acuerdo de paz

En la madrugada de este 25 de noviembre, Ucrania y Rusia intercambiaron ataques aéreos que dejaron al menos nueve muertos. Mientras tanto, los negociadores revisan el plan de paz con Estados Unidos para poner fin a la guerra. Rusia se mostró dispuesta a una primera versión del pacto, aunque Washington y Kiev aseguraron que trabajaron en una nueva versión.

Unidad de Video

Agencia AFP

Conoce más

Temas Relacionados

Rusia

Ucrania

Guerra rusia ucrania

Guerra en ucrania

Acuerdo de paz

Ataques

Bombardeo

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.