Cadena perpetua para primer soldado ruso juzgado en Ucrania por crímenes de guerra

Un tribunal de Kiev condenó este lunes a cadena perpetua a un soldado ruso de 21 años hallado culpable de crímenes de guerra, en el primer veredicto de este tipo en Ucrania desde el inicio de la invasión lanzada por Moscú el 24 de febrero.

Vadim Shishimarin, un sargento ruso, admitió durante el juicio que mató a un civil de 62 años en los primeros días de la ofensiva rusa en el noreste de Ucrania. La víctima empujaba su bicicleta mientras hablaba por teléfono.

“El tribunal halló que Shishimarin es culpable y lo sentenció a cadena perpetua”, dijo el juez Sergiy Agafonov.

El abogado de Shishimarin, Viktor Ovsyannikov, anunció que apelará el veredicto. La defensa sostenía que el acusado no quería ejecutar la orden de disparar, aduciendo que en un primer momento no había obedecido. La defensa también subrayó que se había entregado voluntariamente a las fuerzas ucranianas y que no negaba los hechos.

La corte lo declaró también culpable de asesinato premeditado. “El asesinato se cometió con intención directa”, dijo el juez Agafonov. “Shishimarin violó las leyes y costumbres de la guerra”, agregó el magistrado.

En una audiencia la semana pasada, Vadim Shishimarin declaró que lamentaba lo sucedido y pidió “perdón” a la viuda de la víctima, al tiempo que justificó sus actos por las “órdenes” recibidas.

El soldado escuchó el veredicto en ucraniano desde el banquillo de los acusados. Un intérprete se lo tradujo en ruso.

Según la fiscalía ucraniana, el país abrió más de 12.000 investigaciones por crímenes de guerra desde el 24 de febrero, cuando comenzó la invasión rusa.

