El calendario Putin 2026 ya está a la venta

Ya vuelve a ser esa época del año en Rusia, en la que en puestos de periódicos, librerías y locales similares se puede adquirir un tipo especial de calendario para el año próximo con imágenes de una persona famosa.

¿El protagonista? El presidente Vladimir Putin, por supuesto, en su polifacético papel de padre de la nación; líder fuerte, creyente religioso, deportista extremo, historiador, amante de los perros y asesor de estilo de vida.

Los calendarios, de los que hay una gran variedad, siguen el mismo formato básico. Cada mes presenta una imagen distinta de Putin y una breve cita tomada de los discursos y declaraciones públicas que hizo el año anterior.

“Es la idea de un hombre para cada temporada”, dijo Fiona Hill, investigadora de la Brookings Institution de Washington, quien dirigió la sección de Rusia en el Consejo de Seguridad Nacional durante el primer gobierno de Donald Trump. “Están posicionando a Putin como una figura icónica, recordando a todo el mundo lo genial que es, lo mucho que tiene el control, lo mucho que es una especie de símbolo viviente y la encarnación de, literalmente, los días de todos”.

No hay imágenes que relacionen a Putin con la guerra que inició contra Ucrania en febrero de 2022, en consonancia con la postura oficial según la cual el conflicto es una distracción lejana. Sin embargo, para que nadie se vaya a llevar una impresión equivocada, algunas citas reflejan la perspectiva de fuerza de Rusia al intentar engullirse a su vecino más pequeño.

En enero, Putin aparece con un abrigo grueso, montado en una moto de nieve. La cita del mes dice: “La frontera de Rusia nunca termina”. En febrero se le ve volteando a un compañero de judo sobre su espalda. “Soy una paloma, pero tengo unas alas de hierro muy poderosas”, es la cita seleccionada.

En algunos calendarios, Putin parece intentar justificar la guerra de Ucrania con una cita que dice: “Creo que Rusia se ha vuelto mucho más fuerte en los últimos dos o tres años porque nos estamos convirtiendo en un país verdaderamente soberano”.

Los calendarios, iniciativas comerciales de diferentes editoriales, se venden por el equivalente a unos 3,50 dólares cada uno. Terminan colgados en aulas escolares, oficinas de correos y otras dependencias gubernamentales, por no hablar de los hogares. Sin importar cuántas ediciones haya, los calendarios transmiten una cierta uniformidad insípida, dijo Maxim Trudolyubov, un director de periódico que abandonó Rusia en medio de la guerra y ahora edita The Russia File, un blog de análisis político publicado por el Instituto Kennan de Washington.

“Este género es su propio tipo de arte”, dijo, señalando que Putin, de 72 años, se convirtió en presidente de Rusia hace casi 26 años. “Es un imperio con un antiguo emperador que ha existido durante décadas, por lo que se supone que sea aburrido; se supone que refleje estabilidad, previsibilidad, aunque la realidad no tenga nada que ver”.

Los calendarios destilan cierto aire de muñeco Ken, con Putin luciendo diferentes atuendos para sus distintos papeles. En julio, se sienta al piano con traje oscuro, corbata y ojos soñadores, y cita una canción bolchevique sobre hacer las cosas con tus propias manos. Para agosto, usa un uniforme de cazador para dar consejos de estilo de vida: “Mi receta para la energía: duerme poco, trabaja mucho y no te quejes”.

Otro consejo del calendario ofrece un ejemplo del humor ácido de Putin: “Enterrar la cabeza en la arena es contraproducente, porque otra cosa será lo que sobresalga”.

Afortunada o desafortunadamente, parece que en el último año Putin no se ha quitado la camisa en público, por lo que, en lo que al modelaje sexi se refiere, las versiones de este año no incluyen fotos de Putin montando a caballo o pescando con el torso desnudo.

Tampoco hay alguna de las estampas de héroe de acción de años anteriores, en las que Putin pilotaba un ala delta motorizada entre aves migratorias en Siberia o usaba equipo de buceo para “descubrir” una urna griega en las profundidades del mar Negro, una escena que se hizo famosa por haber sido montada.

Los calendarios comenzaron a aparecer poco después de que asumiera la presidencia por primera vez, en 2000, aunque fue alrededor de 2011 que comenzaron a hacerse populares. Ese año, 12 chicas que estudiaban periodismo en la Universidad Estatal de Moscú hicieron uno, posando en lencería con una frase sobre Putin.

“Toda mujer necesita un hombre como Putin”, declaraba la cita de enero. Un grupo de jóvenes opositoras al líder ruso crearon un calendario alternativo en internet, posando de negro con la boca tapada con cinta adhesiva.

Hill sugirió que este tipo de estrategia de imagen era parte del enfoque “populista, de hombre fuerte” aplicado a todo. “Trump hace exactamente lo mismo”, dijo, señalando que sería difícil imaginar a los dirigentes de Canadá, Alemania o el Reino Unido apareciendo en camisetas u otros artículos de este tipo. “Esas personas no son tan dadas a alabarse a sí mismas y están en un entorno político diferente”.

Tratando de adelantarse a la competencia, al menos un periódico ruso publicó en septiembre un calendario de Putin para 2026.

Para quien no pueda decidir si un calendario de Putin es la compra adecuada este año, este ha manipulado la Constitución para seguir siendo presidente al menos hasta 2036, lo que significa que quedan más de 4000 días para conseguir uno.

