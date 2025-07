Caos y múltiples arrestos en España por disturbios antimigrantes

Calles tranquilas este lunes en el barrio de San Antonio de Torre Pacheco (Murcia). Foto: EFE - MORELL

Diez personas fueron detenidas en relación con los disturbios ocurridos en la localidad española de Torre Pacheco, en la región de Murcia (sureste), que estallaron después de que un hombre de 68 años sufriera una paliza presuntamente de jóvenes magrebíes (región árabe), informaron este lunes las autoridades.

“Ya son 10 los arrestados por este suceso y los posteriores incidentes”, explicó el lunes por la noche en la red social X la delegada del Gobierno (prefecta) en Murcia, Mariola Guevara, tras tres noches de disturbios.

Tres fueron detenidos por la agresión que sufrió el vecino el miércoles, el último de ellos la tarde de este lunes en la región del País Vasco, en el norte de España, cuando pretendía “dirigirse hacia Francia”, indicó Guevara.

Los otros siete fueron arrestados por “los diferentes altercados, por delitos de odio, delitos de lesiones y delitos de desorden público”, había explicado Guevara a la prensa horas antes.

Los presuntos agresores del vecino “son personas inmigrantes y ahora mismo estamos indagando para ver su procedencia”, indicó la delegada del Gobierno, mientras que los siete detenidos restantes son una persona “marroquí y los otros seis españoles”.

El detonante de los disturbios fue la agresión a un hombre de nombre Domingo que contó a la prensa, con el rostro lleno de heridas, que fue atacado por tres jóvenes de origen magrebí, sin motivo aparente.

El alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, explicó a la televisión pública TVE que el 30% de los 40.000 habitantes de esta localidad es inmigrante y trabaja sobre todo en el campo.

“Son personas que llevan más de 20 años viviendo en la localidad. Tienen hijos, su segunda generación ha nacido ya aquí”, narró Roca.

Pero “luego hay delincuencia, claro que hay delincuencia”, añadió, pidiendo más presencia policial todo el año y que los grupos de extrema derecha se abstengan de venir al pueblo.

Por su parte, la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes afirmó en un comunicado que “las amenazas, los ataques y el miedo en las calles deben terminar” y exigió “protección real para las personas afectadas”.

Uno de los grupos de extrema derecha que llamó a las protestas, “Deport them now” (“Depórtenlos ya”), animó en Telegram a una “cacería” contra las personas de origen norafricano de Torre Pacheco.

En una entrevista en la radio Cadena Ser, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, culpó de los disturbios al partido de extrema derecha Vox, cuya diputada Rocío de Meer propuso recientemente la expulsión de todos los inmigrantes irregulares.

“Es culpa de Vox y culpa de los discursos como los de Vox” que identifican a “la inmigración irregular con la delincuencia”, dijo el ministro.

