Capo de la Cosa Nostra dice que es un agricultor ajeno a la mafia italiana

El jefe de la mafia Matteo Messina Denaro, el hombre más buscado de Italia, siendo arrestado en Palermo, Sicilia, por la unidad ROS de la policía de Carabinieri después de 30 años de fuga. Foto: EFE - CARABINIERI HANDOUT

El considerado jefe de jefes de la Cosa Nostra italiana, Matteo Messina Denaro, detenido en enero tras permanecer prófugo tres décadas, se ha declarado ante el juez como un simple “agricultor”, “apátrida” y ajeno a la mafia siciliana.

“Trabajo en el campo, era un agricultor. No estoy empadronado porque el ayuntamiento me canceló. Ahora soy un apátrida”, respondió a los investigadores en un caso de supuesta extorsión el pasado 21 de febrero, según consta en un informe difundido hoy por Ansa.

Messina Denaro, detenido en su Sicilia natal el 16 de enero tras 30 años prófugo y encarcelado en la penitenciaría de alta seguridad de L’Aquila (centro), a la pregunta sobre su situación económica respondió: “No me falta nada”.

“Tenía bienes patrimoniales pero me los habéis quitado todos. Si aún me queda algo no lo digo, tampoco soy estúpido”, refirió.

El mafioso también negó formar parte de “asociación alguna” y de pertenecer a la mafia siciliana: “Todo lo que sé de Cosa Nostra lo sé gracias a los periódicos”, apuntó, siempre según la misma fuente.

Asimismo rechazó tener apodos, aunque se sabe que en su entorno se le conocía como “Diabolik” o “U Siccu”.

El criminal, autor de numerosos asesinatos y atentados, fue detenido cuando acudía a una clínica sanitaria privada en Palermo para recibir tratamiento médico por un cáncer de colon y, tras su arresto, se descubrió que se escondió los últimos años en Campobello di Mazzara (sur), cerca de su pueblo natal, Castelvetrano.

En los últimos meses, las autoridades han arrestado también a la supuesta red de colaboradores que le permitieron vivir con cierta normalidad en Sicilia.

Entre estos están su hermana Rosalía; su chófer, Giovanni Luppino; el médico de Campobello di Mazara, Alfonso Tumbarello, o un matrimonio que le ayudó a esconderse, Emanuele Bonafede y Lorena Ninfa Lanceri.

