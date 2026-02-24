Cartas de Ucrania: personas ordinarias que hacen cosas extraordinarias

Un trabajador de la ONG World Central Kitchen distribuye comida caliente en una zona residencial de Kiev, Ucrania, el 17 de enero de 2026. Foto: EFE - MARIA SENOVILLA

Es el cuarto invierno de la invasión a gran escala. Y es muy difícil. Los misiles y drones rusos destruyen deliberadamente la infraestructura energética de la cual depende la supervivencia de la población civil. En enero y febrero, la temperatura desciende hasta menos veinticinco grados centígrados. Las ciudades ucranianas literalmente se congelan. Millones de personas tienen acceso limitado, o no tienen acceso en absoluto, a la calefacción, el agua y la electricidad.

Recuerdo que en 2022, cuando los rusos empezaron por primera vez a golpear...