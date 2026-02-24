Publicidad

Cartas de Ucrania: personas ordinarias que hacen cosas extraordinarias

No hace mucho revisé por primera vez esa última conversación que Vika [Victoria Amelina] nunca llegó a leer. Y esto es lo que quiero decirles.

Oleksandra Matviichuk*
24 de febrero de 2026 - 02:00 a. m.
Un trabajador de la ONG World Central Kitchen distribuye comida caliente en una zona residencial de Kiev, Ucrania, el 17 de enero de 2026.
Foto: EFE - MARIA SENOVILLA

Es el cuarto invierno de la invasión a gran escala. Y es muy difícil. Los misiles y drones rusos destruyen deliberadamente la infraestructura energética de la cual depende la supervivencia de la población civil. En enero y febrero, la temperatura desciende hasta menos veinticinco grados centígrados. Las ciudades ucranianas literalmente se congelan. Millones de personas tienen acceso limitado, o no tienen acceso en absoluto, a la calefacción, el agua y la electricidad.

Recuerdo que en 2022, cuando los rusos empezaron por primera vez a golpear...

Por Oleksandra Matviichuk*

