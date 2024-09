Madeleine McCann: principal sospechoso habría confesado el secuestro de una niña

Christiane Brücker, de 47 años, cumple una pena de siete años de prisión por la violación de una mujer estadounidense en Praia da Luz, lugar en el que desapareció Madeleine McCann en 2007. Foto: EFE - FILIP SINGER / POOL

Christian Brueckner, el principal sospechoso en la desaparición de Madeleine McCann en Portugal, habría confesado que secuestró a una niña, según comentó un excompañero suyo de prisión. Laurentiu Codin, que fue enjuiciado en Alemania por delitos sexuales, reveló que Brueckner, con quien compartió celda, le comentó que raptó a una menor mientras intentaba robar en una zona de lujo en Praia da Luz, donde fue vista por última vez McCann, quien por la época del crimen estaba próxima a cumplir cuatro años.

Según el relato que Codin dio ante el Tribunal Regional de Braunschweig, Brueckner vio una ventana abierta y decidió entrar a robar, pero en lugar de encontrar dinero, halló a una niña: “No sé si lo que dijo era verdad o no. Mencionó que tenía un autobús y que se la había llevado en él. Me habló de dos. Dijo que se había llevado a una, tuvo sexo con ella, pero no la mató”. Recordó, además, que le preguntó si era posible extraer ADN de huesos enterrados y que le aseguró que había un segundo involucrado en el secuestro: “Me confesó que había una persona con él, con la que había tenido una discusión. Supuestamente, era su mujer”.

Brueckner, de 47 años, cumple una pena de siete años de prisión por la violación de una mujer estadounidense en Praia da Luz. Su historial criminal y su presencia en Portugal por la época en la que Madeleine McCann desapareció lo convirtieron en el principal sospechoso del caso, que aún, y a pesar de los más de diez años que han pasado, sigue sin resolverse. De hecho, en 2023, la Policía portuguesa se disculpó con su familia, en un viaje que una delegación hizo de Lisboa a Londres, y afirmó, según la prensa británica, que su investigación inicial no se manejó adecuadamente, que en ese momento no le dieron suficiente importancia a los niños desaparecidos y que no se valoró la posición de sus padres como extranjeros en un entorno que no entendían.

¿Cómo ha sido la investigación en el caso de Madeleine McCann?

La niña desapareció en mayo de 2007, cuando tenía tres años, a pocos días de su cumpleaños. Los hechos ocurrieron en un complejo vacacional en Praia da Luz, en la región de Algarve, Portugal. En septiembre de 2007, cuatro meses después del crimen, Kate y Gerry McCann, sus padres, fueron nombrados “arguidos” -o sospechosos- en la investigación portuguesa.

Ambos fueron interrogados por los detectives, que creían que habían organizado un secuestro y ocultado el cuerpo de la menor. Su mamá aseguró que le ofrecieron un trato para admitir que encubrió la muerte de su hija, a cambio de una sentencia más corta. Años después, en 2020, la Policía alemana dijo que creía que Madeleine estaba muerta. En 2022, funcionarios portugueses nombraron a Christian Brueckner como sospechoso formal.

