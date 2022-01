Caso WikiLeaks: Julian Assange podrá apelar decisión de extradición a EE. UU.

Tras anular la decisión de no entregarlo, el exjuez español Baltasar Garzón , coordinador internacional de la defensa de Assange, anunció que utilizarían “todos los recursos nacionales e internacionales para defender a quien no ha cometido delito alguno y ha resistido heroicamente y con coraje durante más de once años la persecución por defender la libertad de expresión y acceso a la información”.