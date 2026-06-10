Coche bomba en Moscú mata a alto mando militar clave del ejército ruso

Un investigador ruso trabaja en el lugar de la explosión de un automóvil cerca de un edificio residencial en Balashikha, en las afueras de Moscú, Rusia, el 9 de junio de 2026. Foto: EFE - MAXIM SHIPENKOV

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Un coche bomba explotó en la madrugada de este martes en Moscú, Rusia, y acabó con la vida de un alto mando militar ruso. La víctima fue identificada como Damir Davydov, quien conducía cerca de su residencia cuando un artefacto explosivo colocado en un vehículo BMW detonó, provocando su muerte.

Davydov, de 57 años, estaba al frente del área encargada del suministro de municiones de artillería y misiles del ejército ruso, una posición estratégica dentro de la logística militar que implica la coordinación y distribución de armamento hacia las fuerzas desplegadas.

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El Kremlin confirmó este miércoles que ocurrió una explosión y que el presidente Vladimir Putin fue informado de inmediato. Al ser consultado sobre los avances de la investigación, el portavoz Dmitry Peskov evitó ofrecer detalles y señaló que no es posible divulgar información mientras el proceso esté en curso, subrayando que el caso está en manos de los servicios de inteligencia.

Los medios de comunicación estatales y afines al Gobierno ruso difundieron imágenes del vehículo envuelto en llamas tras el impacto. Según esos reportes, varios transeúntes intentaron auxiliar al militar y lo sacaron del automóvil, pero este falleció poco después debido a la gravedad de las heridas sufridas en la explosión.

Un testigo que intentó auxiliar a Davydov relató a Astra que el coronel aún estaba con vida cuando fue sacado del vehículo.

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“Su ropa estaba completamente en llamas. Logré apagar el fuego de su camiseta y se la quité para evitar que siguiera quemándose… Por su estado, era evidente que tenía pocas posibilidades de sobrevivir”, afirmó.

El legislador y veterano militar ruso Vladimir Shamanov condenó el ataque y lo calificó como una “ofensa”. Sin mencionar directamente a Ucrania, aseguró que esta acción debía recibir una respuesta proporcional por parte de Rusia.

La reacción se produce porque, desde el inicio del conflicto, los servicios de inteligencia de Ucrania han centrado sus operaciones en numerosos altos mandos militares rusos y autoridades designadas por Moscú en zonas ocupadas, a quienes señalan de presunta participación en crímenes de guerra.

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El atentado se produjo a menos de un kilómetro del lugar donde, poco más de un año atrás, murió el teniente general Yaroslav Moskalik —subjefe de la dirección principal de operaciones del ejército ruso— en un ataque similar con coche bomba.

Entre 2025 y 2026 se han registrado al menos tres atentados con coche bomba o ataques similares en Rusia, incluidos el asesinato del general Yaroslav Moskalik en abril de 2025, otro caso mortal en Moscú en diciembre de 2025 y el incidente registrado este martes.

Las autoridades ucranianas no se han pronunciado sobre el ataque.

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