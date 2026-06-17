17 de junio de 2026 - 04:04 p. m.
Colombiano fallecido en combate recibe homenaje póstumo en Ucrania
Jhan Sebastián Restrepo Mazo tenía 32 años y falleció en combate en la región ucraniana de Zaporiyia. Soldados y civiles se arrodillaron a su paso para despedir a quien dio la vida combatiendo en el frente.
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