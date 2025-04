En soledad, pero en oración: los últimos días de Francisco

El papa Francisco estuvo 38 días internado en un hospital de Roma, entre febrero y marzo de este año. Foto: AFP - GABRIEL BOUYS

El papa Francisco no se fue sin despedirse. Luego de que se diera por sentado que no aparecería el Domingo de Resurrección para la bendición Urbi et Orbi, el pontífice se reencontró con los fieles católicos, que celebraban la Pascua que da sentido a su fe.

Aún convaleciente por la neumonía que lo tuvo 38 días en un hospital a principios de este año y una vez más en contradicción con el absoluto reposo que le fue recomendado por los médicos, desde el balcón de la basílica de San Pedro deseó unas felices pascuas a las 35.000 personas reunidas...