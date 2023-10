¿Cómo solicitar el ETIAS?: mitos y verdades del permiso para viajar a Europa

El ETIAS todavía no está siendo implementado, por lo que cualquier página en la que se anuncie que puede iniciar el proceso es falsa. Foto: Bloomberg - Geert Vanden Wijngaert

El ETIAS es el permiso de viaje necesario para poder ingresar al territorio europeo que requieren aquellas personas con nacionalidad colombiana o de cualquier país que no requiera visa. Aquí le solucionamos las dudas sobre este permiso que todavía no ha entrado en vigencia.

¿Qué es el ETIAS?

El ETIAS es el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes. Este es necesario para las personas con nacionalidades de países que no requieran visa (como Colombia) que quieran ingresar a los siguientes Estados: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia o Suiza.

El permiso es únicamente para estadías cortas, es decir, hasta por tres meses. Este no da derecho a cursar estudios de larga duración o permisos de trabajo. El ETIAS, de acuerdo con la Unión Europea (UE), es similar al que tienen que llenar los viajeros que salen desde o viajan hasta Colombia: el CheckMig.

El ETIAS no es un sistema de visado, es únicamente un formulario en el que se deberán ingresar datos para que las autoridades migratorias de la UE sepan por dónde se dará el ingreso de las personas que viajen a territorio europeo.

¿Cómo puedo solicitarlo?

Actualmente no se puede solicitar el ETIAS. La Unión Europea ha aclarado que no hay una página en la que cual se pueda hacer el trámite y no se ha iniciado su aplicación para poder entrar a territorio europeo. Así, las personas que tengan planeado viajar el próximo año, no requieren del permiso.

Por el momento, la única información sobre el trámite es que tendrá un costo de tan solo 7€, es decir, aproximadamente $30.000. Además, desde el momento de su expedición, el permiso tendrá una vigencia de 3 años, a menos de que la fecha de caducidad del pasaporte se cumpla antes, con lo que se tendrá que renovar.

La Unión Europea anunciará cuando la página oficial para realizar el trámite esté disponible. Este anuncio, de acuerdo con la portavoz de la UE en Colombia, Vanessa Viera, todavía puede demorarse. Lo proyectado es que pueda iniciar en el 2025.

¿Cómo detectar páginas falsas con información sobre el ETIAS?

Es importante tener en cuenta que la UE todavía no ha abierto una página para poder llenar el formulario. Es decir, cualquier página que anuncie que se puede llenar el formulario en este momento es falsa. Al menos 600 personas han sido estafadas por páginas falsas a nivel mundial, aunque la UE asegura que este número corresponde a las personas que han reportado los casos, por lo que la cifra podría ser mayor.

Para poder identificar una página web oficial de la Unión Europea hay que revisar el dominio: todas las páginas de la UE tienen “europa.ue”. Por el momento, la única página oficial sobre el ETIAS es puramente informativa.

