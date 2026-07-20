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Cómo una madre terminó luchando por la justicia para las víctimas de la guerra en Ucrania

Los soldados rusos que torturaron a Olena Yahupova cometieron un error: grabaron todo y lo publicaron en Telegram. Ella usó esos videos para condenarlos.

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Inna Kubai e Isobel Koshiw, para The Reckoning Project
20 de julio de 2026 - 03:00 p. m.
Olena Yahupova habla sobre sus esfuerzos para llevar ante la justicia a los soldados rusos responsables de los crímenes de guerra cometidos contra ella y otros civiles.
Olena Yahupova habla sobre sus esfuerzos para llevar ante la justicia a los soldados rusos responsables de los crímenes de guerra cometidos contra ella y otros civiles.
Foto: The Reckoning Project - The Reckoning Project

La invasión rusa transformó la vida de Olena Yahupova, una madre ucraniana de tres hijos que llevaba una vida tranquila como administradora de oficina en el sur de Ucrania. La guerra la convirtió en una activista comprometida con la búsqueda de justicia, tanto para ella como para otros civiles que fueron sometidos a detención ilegal, tortura y trabajos forzados por las fuerzas rusas.

Los fiscales ucranianos han registrado más de 220.000 presuntos crímenes de guerra cometidos por Rusia. El principal obstáculo no es la falta de pruebas ni la...

Por Inna Kubai e Isobel Koshiw, para The Reckoning Project

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