Con Trump, la derecha europea reivindica a Charlie Kirk como uno de los suyos

El asesinato de Charlie Kirk convirtió al joven líder conservador en mártir global de la extrema derecha, que lo usa como símbolo de victimización y unidad en Europa.

Jason Horowitz | The New York Times
19 de septiembre de 2025 - 06:07 p. m.
Una universidad en Florida erigirá una estatua en memoria de Charlie Kirk en su campus.
Foto: EFE - New College of Florida

Tras décadas denunciando persecución, los alguna vez marginados se aferran al asesinato del activista estadounidense como prueba de su victimización.

De todos los idiomas que se hablaban en la convención internacional de partidos de extrema derecha celebrada este fin de semana en Madrid, Charlie Kirk era el único nombre que estaba en boca de todos.

“Esto es movilizador”, dijo André Ventura, líder del creciente partido de extrema derecha portugués Chega, tras encender a la multitud en Madrid con su indignación por el asesinato de Kirk, un...

Por Jason Horowitz | The New York Times

