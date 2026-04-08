Conocer al papa León XIV puede costar hasta un millón de euros en su gira por Europa

El papa León XIV se reúne en el Vaticano con los cardenales que lo eligieron como pontífice. Foto: EFE - Simone Risoluti/Dicasterio para la Comunicación del Vaticano

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El papa León XIV iniciará su gira por Europa con una ruta meticulosamente diseñada, acompañada de una planificación financiera detallada para los actos papales. La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha elaborado un plan para costear un viaje cuyo presupuesto se estima entre EUR 15 y 30 millones. Esta iniciativa combina donaciones ciudadanas, aportaciones empresariales y colaboraciones en especie, con el principio rector de evitar cualquier uso directo de fondos públicos.

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La iglesia, ha apostado por un modelo de financiación colectiva, este esquema involucra tanto a fieles como a grandes empresas. Mediante la web ya operativa conelpapa.es, cualquier persona puede realizar donaciones de forma sencilla, incluso escaneando códigos QR.

Como detalla la organización, el lema es “el viaje lo pagaremos entre todos”, con un firme compromiso de transparencia y una auditoría posterior.

Niveles de aportaciones

La financiación propuesta por el CEE cuenta con cinco niveles de aportación que van desde los EUR 1.000 hasta el millón de euros. La categoría más alta, “Gran Benefactor”, está dirigida a quienes donen entre EUR 500.000 y EUR 1.000.000 e incluye beneficios exclusivos como un encuentro personal con el papa León XIV y acceso preferencial a eventos en el Vaticano.

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Luego, en el nivel “Benefactor”, con aportaciones de entre EUR 250.000 y EUR 500.000. En este no se incluye una reunión privada con el papa pero sí se contempla la participación en encuentros colectivos con el Pontífice.

De penúltimas están, los “Patrocinadores” aportan entre EUR 50.000 y 250.000, lo que viene con un reconocimiento como "embajadores empresariales. Después siguen los ‘Colaboradores’ (EUR 10.000), incluidos en el directorio oficial. El nivel más accesible es el de “Amigo”, con donaciones de EUR 1.000 que brindan un certificado oficial de participación.

El papa León XIV visitará España, del 6 al 12 de junio de 2026. Esta es la primera parada confirmada en el continente, con etapas previstas en Madrid, Barcelona y las islas Canarias (Gran Canaria y Tenerife), según anuncios oficiales del Vaticano y detalles de la Conferencia Episcopal Española (CEE).

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