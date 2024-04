Crece la incertidumbre entre los pasajeros del crucero retenido en Barcelona

Un crucero de la empresa MSC Cruises ha quedado varado en Barcelona tras problemas con la documentación de varios de sus pasajeros. Foto: EFE - Quique García

Los cerca de 1.500 pasajeros del crucero MSC Cruises retenido en el Puerto de Barcelona continúan a la espera de una solución para que se les permita seguir su viaje hacia próxima parada en Córcega, en Francia. El buque, que partió desde Brasil y llegó el martes a la capital catalana, permanecerá en la ciudad española hasta que las autoridades locales resuelvan la situación de 69 ciudadanos bolivianos a los que se les encontró una documentación incorrecta o falsa.

“Los pasajeros tenían documentación aparentemente correcta cuando embarcaron en Brasil. Hemos sido informados por las autoridades que sus visas no son válidas para entrar al espacio Schengen. Como resultado, los pasajeros no han podido desembarcar en Barcelona, que era su destino final”, señaló la Cancillería de Bolivia en un comunicado.

Medios españoles apuntan a que el grupo de bolivianos, cuya última parada era en Barcelona, habría sido víctima de una estafa, pues compraron un paquete de crucero que incluía un “visado” por el que pagaron hasta US$10.000. La Policía española, sin embargo, investiga si la intención del grupo era entrar al país de manera irregular.

Sobre la primera teoría habló Luis Mario Celaya, uno de los bolivianos afectados, quien le explicó a EFE que estas personas “subieron al barco pensando que su visado era legal, pero al llegar a Málaga descubrieron que fueron víctimas de un engaño por parte de la agencia de viajes”.

Hasta la terminal de cruceros se han desplazado familiares y amigos de los pasajeros bolivianos, que han observado con angustia cómo sus seres queridos no podían descender a tierra. Entre ellos se encuentra Florencio Acuña, quien espera a que su hija y su nieto salgan del crucero. Entre los 69 afectados se encuentran 14 menores de edad.

“La empresa me ha llamado por la mañana porque me dicen que dónde estoy, que tendría que estar trabajando. Les pedí que, por favor, me dejaran quedarme porque mis familiares lo están pasando muy mal”, ha explicado a EFE.

El miércoles, una fuente de la Subdelegación del Gobierno de España en Barcelona le dijo a CNN que el crucero no se encuentra retenido y que el barco podría zarpar a otro destino cuando lo considere conveniente. Sin embargo, la empresa MSC Cruises dijo que permanecerá en el puerto hasta que se encuentre una solución al problema.

Las autoridades españolas culparon a la empresa propietaria del crucero por no haber verificado los papeles de sus pasajeros de antemano. Funcionarios del puerto de Tenerife sí les permitieron a los bolivianos descender a suelo español, pero el grupo presentó sus primeros inconvenientes en Málaga.

Entre tanto, a bordo de la nave se ha sentido la impaciencia del resto de turistas. Algunos de los que habían embarcado para un viaje de pocas jornadas ya se están planteando cancelarlo, porque ya han perdido gran parte de los días, según la agencia EFE.

Un pasajero ha explicado a EFE por vía telefónica que la empresa les ha trasladado que a quienes tenían que viajar a Civitavecchia (el puerto de Roma, en Italia) les facilitarán un bus hasta el aeropuerto y un vuelo de vuelta pagado por la empresa.

En cuanto a las personas que decidan quedarse, se les compensará económicamente al desembarcar, así como visitar Barcelona con un viaje directo hacia el centro de la ciudad.

*Con información de EFE

