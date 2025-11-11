Logo El Espectador
Mundo
Europa
Crisis en la BBC: esto es lo que hay que saber

La BBC está viviendo un momento de agitación tras la renuncia de dos altos ejecutivos a raíz de la filtración de un memorándum donde se insinuaba que la emisora editó de forma engañosa un discurso del presidente Trump.

Stephen Castle | The New York Times
11 de noviembre de 2025 - 07:00 p. m.
La BBC se financia principalmente con una licencia anual que pagan los hogares de televidentes, por lo que está constantemente bajo escrutinio.
Foto: EFE - ANDY RAIN

La BBC, una de las mayores emisoras del mundo, ha quedado sumida en una crisis tras la renuncia de dos altos ejecutivos a raíz de la filtración de un memorándum en el que se sugería que había editado de forma engañosa un discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que precedió a los disturbios del Capitolio del 6 de enero.

Las salidas dejan un vacío de liderazgo en la organización, mientras que la Casa Blanca las ha celebrado públicamente.

Esto es lo que hay que saber.

¿Cuál era la crítica principal hacia la BBC?

Una carta muy crítica, escrita por un exasesor externo del...

Por Stephen Castle | The New York Times

Conoce más

