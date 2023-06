Crisis en Rusia: Putin y el líder de Wagner se desafían mutuamente, ¿qué pasó?

El jefe mercenario de Wagner, Yevgeny Prigozhin, afirmó que un ataque con cohetes rusos mató a decenas de sus combatientes y prometió tomar “venganza”. En una serie de audios publicados el viernes por la noche, el líder de la milicia advirtió: “El Consejo de Comandantes Wagner tomó una decisión: hay que detener el mal que trae la dirección militar del país. Aquellos que destruyeron hoy a nuestros muchachos, que destruyeron decenas de miles de vidas de soldados rusos, serán castigados”.

Al acusar al Ejército ruso de atacar a sus fuerzas, Prigozhin prometió tomar represalias y declaró en las redes sociales que el liderazgo militar “malvado” de Rusia “debe ser detenido.” La Policía rusa lo acusó de inmediato de “organizar una rebelión armada”. Le contamos, minuto a minuto, el desarrollo de estas tensiones.

“Esto es una puñalada en la espalda del país y del presidente”, dijo el general Vladimir Alekseyev, subjefe de la agencia de inteligencia militar de Rusia, en un llamamiento en video a los combatientes de Prigozhin, instándolos a cancelar cualquier rebelión. “Esto es un golpe de estado”.

El Ejército ucraniano indicó que estaba siguiendo las luchas internas en Moscú, después de que el jefe del grupo mercenario Wagner acusara al Ejército ruso de bombardear sus bases y de que Moscú iniciara una investigación contra Yevgueni Prigozhin por tentativa de motín militar.

“Estamos observando”, escribió en Twitter el Ministerio de Defensa ucraniano, mientras que el jefe de la inteligencia militar de ese país, Kyrylo Budanov, afirmó que las facciones rusas rivales habían empezado “a comerse entre sí por el poder y el dinero”.

We are watching. — Defense of Ukraine (@DefenceU) June 23, 2023

Según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, citado por la agencia de noticias estatal rusa, TASS, Vladimir Putin está al tanto de “la situación que se desarrolla en torno” al jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, y “se están tomando todas las medidas necesarias”.

Según el medio de comunicación ruso Vazhnyye Istorii, citando a su fuente cercana al Kremlin, la oficina presidencial de Rusia está “en pánico” y “no excluye el escenario de una guerra civil”, informó Kyiv Independent.

La fuente le dijo a Vazhnyye Istorii que el Kremlin supuestamente sabía que Prigozhin estaba “planeando algo” hace una semana. Afirmó que el video que supuestamente muestra las secuelas del supuesto ataque a los campamentos de Wagner compartido por Prigozhin fue “escenificado”.

Según informa Spectator Index, el Kremlin aseguró que Putin está al tanto de lo sucedido y que se están tomando “las medidas necesarias”. Además, la agencia de inteligencia rusa, FSB, abrió un caso penal en contra de Prigozhin por llamar a un motín armado.

BREAKING: Russia's FSB intelligence agency opens criminal case against Wagner Group founder Prigozhin for call of armed mutiny — The Spectator Index (@spectatorindex) June 23, 2023

Prigozhin publicó un video que, según él, muestra las consecuencias de un ataque con cohetes por parte del Ministerio de Defensa ruso en un campamento de la milicia. “Somos 25.000 [combatientes], y vamos a averiguar por qué está ocurriendo el caos en el país”, comentó.

En consecuencia, la cartera emitió un comunicado en el que desestimó lo dicho en los audios: “Todos los mensajes y videos distribuidos en las redes sociales en nombre de Prigozhin sobre el supuesto ‘ataque del Ministerio de Defensa en los campamentos de retaguardia de Wagner’ no corresponden a la realidad y son una provocación informativa”.

El mensaje siguió con un tono retador: “Todos los que intenten resistir, los consideraremos un peligro y los destruiremos de inmediato, incluidos los puntos de control en nuestro camino. Les pido a todos que mantengan la calma, no sucumban a las provocaciones y permanezcan en sus casas. Lo ideal es que quienes se encuentren en nuestro camino, no salgan a la calle. Después de que terminemos lo que comenzamos, regresaremos al frente para proteger nuestra patria”.

No están claros los objetivos del líder de Wagner y tampoco si sus amenazas están dirigidas al Kremlin, se lee en The Guardian. Lo cierto es que Prigozhin también dijo: “Esto no es un golpe militar, es una marcha de la justicia. Nuestras acciones no obstaculizan de ninguna manera a las Fuerzas Armadas”.

*Con información de AFP

