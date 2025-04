¿Cuáles son los requisitos para ser papa y qué funciones tiene?

Descubra como es el proceso de elección y cuáles son sus principales funciones en la Iglesia y el Vaticano. Foto: EFE - FABIO FRUSTACI

El papa es la máxima autoridad espiritual de la Iglesia Católica y, al mismo tiempo, el jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano. Siendo también una de las personas más queridas por todos los fieles, ya que su imagen es conocida por ser la representación de Jesucristo en la tierra. Su elección sigue normas estrictas establecidas por la Iglesia y el Derecho Canónico.

A continuación, le explicamos cuáles son los requisitos establecidos para ser papa, cómo se elige y qué funciones desempeña en la Iglesia y el Vaticano.

¿Qué se requiere para ser papa?

Según el Código de Derecho Canónico, cualquier varón bautizado en la Iglesia Católica y que no haya cumplido los 80 años de edad puede ser elegido Papa. No es obligatorio que sea cardenal o siquiera obispo en el momento de su elección. Sin embargo, si el elegido no es obispo, debe ser ordenado inmediatamente después de la aceptación del cargo.

Lo que se tiene en cuenta a la hora de elegir al papa es:

Firmeza en la fe y buenas costumbres : El papa debe ser un ejemplo de integridad moral y espiritual.

Piedad y celo por las almas : Una profunda vida de oración y dedicación al bienestar espiritual de los fieles son esenciales.

Sabiduría y prudencia : Capacidad para tomar decisiones acertadas y guiar a la Iglesia en diversas circunstancias. Ser licenciado en sagrada Escritura, teología o derecho canónico, por un instituto de estudios superiores aprobado por la Sede Apostólica, o al menos que sea verdaderamente experto en esas disciplinas.

Virtudes humanas: Cualidades como la empatía, la justicia y la humildad son altamente valoradas.

Estas características aseguran que el líder de la Iglesia pueda cumplir con sus responsabilidades pastorales y administrativas.

¿Cuál es la función del Papa?

Según la página del Vaticano, el Papa tiene múltiples funciones que abarcan tanto el ámbito espiritual como el administrativo. Entre sus principales funciones se encuentran:

Ser un guía espiritual: Como sucesor de San Pedro, el papa es el pastor supremo de la Iglesia Católica, encargado de enseñar, santificar y gobernar en nombre de Cristo.

Magisterio : Tiene la autoridad para definir y clarificar cuestiones de fe y moral, garantizando que se respeten las Escrituras y la Tradición.

Gobierno de la Iglesia : Administrar la Iglesia universal y nombrar obispos y cardenales.

Relaciones internacionales : Como jefe de Estado del Vaticano, el papa debe establecer relaciones diplomáticas con otros países y participar en asuntos internacionales, promoviendo la paz.

Liturgia y sacramentos : Presidir las principales celebraciones litúrgicas y es el máximo responsable de que se maneje correctamente la administración de los sacramentos en la Iglesia.

Legislación y disciplina : Publica las leyes y directrices que rigen la vida interna de la Iglesia y está pendiente de su cumplimiento.

El papa también puede convocar concilios, promulgar encíclicas y nombrar santos.

¿Cómo se elige un nuevo papa?

El proceso para elegir al papa, conocido como cónclave, es por medio de la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, promulgada por el papa Juan Pablo II en 1996.

Algunos aspectos clave del proceso son:

La convocatoria del cónclave : Tras la muerte o renuncia del papa, los cardenales, como se mencionó anteriormente, menores de 80 años, se reúnen en la Capilla Sixtina para iniciar el proceso de elección. El cónclave se realiza en estricto aislamiento.

Votaciones : Se realizan votos secretos, hasta que un candidato obtenga una mayoría de dos tercios de los votos.

Aceptación y proclamación: Una vez elegido, se le pregunta al candidato si acepta su elección y qué nombre pontificio adoptará. Luego, es anunciado públicamente con la conocida frase Habemus Papam y comenzará su pontificado.

Muerte del papa Francisco

El papa Francisco, primer sumo pontífice latinoamericano y muy popular entre los fieles de todo el mundo, pero enfrentado a una feroz oposición en su reforma de la Iglesia católica, murió este lunes a los 88 años.

El jesuita argentino, líder de la Iglesia católica desde 2013, había pasado 38 días hospitalizado por una grave neumonía y tras ser dado de alta el 23 de marzo, parecía debilitado, aunque participó el domingo en la celebración de la Pascua.

“Esta mañana a las 07H35 (05H35 GMT), el obispo de Roma, Francisco, volvió a la casa del Padre”, anunció el cardenal Kevin Farrell en un comunicado publicado por el Vaticano en su canal de Telegram.

El viernes 14 de febrero de 2025, Francisco ingresó en el hospital Gemelli de Roma aquejado de una bronquitis. Le diagnosticaron una neumonía en ambos pulmones que requirió un intenso tratamiento y puso su vida en peligro. Finalmente fue dado de alta el 23 de marzo.

El domingo, todavía convaleciente , apareció en el balcón de la basílica de San Pedro del Vaticano y con una débil voz le deseó una “feliz Pascua” a los miles de fieles congregados allí por la Pascua.

El fallecimiento del papa dará inicio a una serie de actos protocolarios, dictados por la tradición y regidos por normas muy precisas.

Se prevén nueve días de exequias y un plazo de entre 15 y 20 días para organizar un cónclave con cerca de 130 cardenales electores, para elegir a un sucesor. Más de dos tercios de ellos fueron nombrados por Francisco.

Mientras tanto, es el cardenal camarlengo, el irlandés Kevin Farell, quien ocupará el cargo interinamente.

El lunes en el Vaticano, la bulliciosa plaza de San Pedro quedó en silencio mientras sonaban las campanas.

“Vivió esta Pascua y se fue”, dijo Cesarina Cireddu, de la isla italiana de Cerdeña, con lágrimas en los ojos. “Ha vuelto con el Señor, vaya con Dios”.

Los grupos de turistas seguían caminando por la extensa plaza, mientras grupos de personas en silencio se apoyaban en una valla para rezar.

“Hemos perdido a nuestro padre espiritual”, declaró Riccardo Vielma, un venezolano de 31 años que estudia para ser sacerdote.

