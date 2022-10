¿Cuánto cuesta y cuáles son los requisitos para viajar a Reino Unido sin visa?

El embajador de Reino Unido en Colombia, George Hodgson, informó que los colombianos que quieran viajar a Reino Unido ya no necesitarán visa de turista. Foto: Gustavo Torrijos - Gustavo Torrijos Zuluaga

Este lunes, la Embajada Británica en Colombia dio a conocer a través de un comunicado de prensa la decisión del Reino Unido de eliminar la visa de turista para nacionales en Colombia. La medida comenzará a regir a partir del 9 de noviembre de 2022 y aplicará también para Irlanda del Norte.

Este significativo avance diplomático permitirá que cada vez más colombianos puedan visitar este país de Europa. Sin embargo, quienes deseen viajar deben cumplir con otros requisitos como poseer el pasaporte vigente para la totalidad de la estadía, tener boletos aéreos de ida y vuelta y demostrar medios de subsistencia para mantenerse a sí mismo y a sus dependientes durante el viaje.

De igual forma, los turistas deben evidenciar que no vivirán en el Reino Unido durante periodos prolongados a través de visitas frecuentes o sucesivas, ni que el Reino Unido será su hogar principal. Además, los turistas no podrán hacer trabajo remunerado o no remunerado para una empresa local ni ser beneficiarios de fondos públicos. La visa se sigue manteniendo para cuestiones de trabajo, estudio o residencia definitiva.

La medida también aplica para realizar otras actividades como negocios, estudios (cursos de hasta 6 meses), cursos recreativos de hasta 30 días y voluntariados por hasta 30 días con una organización benéfica registrada. También es posible solicitar una estancia más prolongada en determinadas circunstancias como el recibimiento de un tratamiento médico.

Para los ciudadanos que solicitaron una visa de visitante y que aun no han suministrado los datos biométricos, pueden retirar la solicitud y aplicar a la tarifa de reembolso desde el 18 de octubre.

¿Cuánto cuesta viajar a Reino Unido?

El anuncio de la supresión de la visa de turista ha ocasionado la búsqueda de tiquetes y planes de vuelo hacia el Reino Unido. Para los feriados de diciembre y enero, los pasajes de vuelo directo se pueden encontrar en un precio que varía entre 7 y 10 millones de pesos. Sin embargo, el costo de los tiquetes puede reducirse entre 5 y 7 millones de pesos para vuelos con escalas.

También se pueden encontrar vuelos más económicos para viajar durante los meses de marzo y abril. El precio puede variar entre 4 y 4,5 millones de pesos haciendo escala en Canadá.

¿Cuánto vale una libra esterlina en pesos colombianos hoy?

Para el 18 de octubre de 2022, 1 libra esterlina es igual a 5.397,21 pesos colombianos.