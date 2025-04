¿Cuántos cardenales eligen al papa?: así se vive el secretismo antes del cónclave

Los cardenales asisten a la quinta misa en memoria del difunto papa Francisco, realizada en la basílica de San Pedro. Foto: EFE - FABIO FRUSTACI

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los cardenales de la Iglesia católica retomaron el miércoles sus reuniones preparatorias al cónclave, que se celebra en una semana, negados a filtrar alguna pista del posible sucesor del papa Francisco.

Unos 200 se encontraron a puerta cerrada en su séptima reunión desde la muerte del pontífice argentino para debatir las prioridades para el futuro de esta institución de 2.000 años.

“El ambiente es de mucha paz, de diálogo”, dijo el cardenal colombiano Jorge Jiménez Carvajal, de 83 años, al entrar a la sala Paulo VI del Vaticano. “En un cónclave no se habla de presión ni de polarizaciones”, añadió.

El proceso de elección iniciará el 7 de mayo, cuando 133 cardenales se encierren en la Capilla Sixtina para elegir al papa que asumirá el trono que el argentino ocupó por 12 años.

Votarán cuatro veces al día hasta que una mayoría de dos tercios, es decir, al menos 89 cardenales, coincida en un mismo nombre. En paralelo, las listas de “papables” se multiplican. El cardenal Pietro Parolin aparece entre los favoritos, pero también está el filipino Luis Antonio Tagle, el “Francisco asiático”.

Los cardenales vienen de “mundos diferentes”

El argentino fue el primer papa latinoamericano, con un pontificado enfocado en los más pobres y marginados, el cual despertó una devoción ferviente. Las 400.000 personas que se congregaron para despedirlo son una muestra de ello. Pero el jesuita también fue blanco de críticas entre los sectores más conservadores, que apuestan ahora por un cambio más enfocado en la doctrina.

El 80 % de los cardenales electores fueron nombrados por él, muchos ubicados en la periferia del mundo, en zonas históricamente olvidadas por la Iglesia. Varios religiosos no se conocen, pero estas reuniones sirven para empezar a formarse una opinión del próximo titular del trono de San Pedro.

“Escuchamos a personas que a lo mejor nunca habíamos escuchado hablar (...) y eso orienta”, explicó el cardenal español Cristóbal López Romero, arzobispo de Rabat: “Cuando una persona habla, se retrata. Digamos que se muestra, no puede disimular”.

Un cardenal elector europeo, que pidió no ser nombrado, dijo que lo que le llamó la atención fue la diversidad entre los llamados a elegir al nuevo papa. “Cuando los africanos o los suramericanos hablan, son de mundos diferentes. No tanto opuestos, pero tenemos una visión muy eurocéntrica”, dijo: “Vemos que no tenemos las mismas prioridades”. En las reuniones, llamadas congregaciones generales, “escuchamos, tratamos de entender”, los problemas antes de decidir sobre una persona la próxima semana.

La posibilidad de que el nuevo papa sea más radical

Los encuentros cardenalicios abordan cada día un tema diferente. El jueves no habrá reunión porque es festivo en Italia, razón por la cual las conversaciones se reanudarán el viernes.

El Vaticano informó que el lunes, por ejemplo, esbozaron los desafíos más urgentes del catolicismo, incluyendo “la evangelización, la relación con otras religiones” y también el flagelo del abuso sexual infantil clerical.

El martes, se centró en “el papel de la Iglesia en el mundo de hoy y los desafíos que enfrenta”, mientras que el miércoles, las discusiones se centraron en el espinoso tema de la situación económica y financiera del Vaticano.

El escritor español Javier Cercas, que escribió un libro sobre un viaje con el papa Francisco, estima que su sucesor será o un reformista más moderado o un conservador que finja ser reformista, pero en realidad “frene” cualquier cambio.

“No va a haber un papa más radical, que (...) es lo que hace falta”, dijo en Bogotá el autor de “El loco de Dios en el fin del mundo”, que tilda de “revolucionario” al pontífice, pese a que estimó que no implantó cambios significativos en la Iglesia: “Las pequeñas reformas que pudo llevar a cabo Francisco han generado una resistencia brutal”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 Le puede interesar nuestro plan superprémium, que incluye acceso total a El Espectador y a la suscripción digital de The New York Times. ¡Suscríbase!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com