Cumbre de la OTAN: esto es lo que hay que saber de este encuentro clave

Los líderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) iniciaron este lunes una cumbre en Bruselas que marca el reencuentro con Estados Unidos, un aliado estratégico ante el cual los europeos siguen divididos. Con esta cumbre “abrimos un nuevo capítulo” en la historia de la alianza militar, dijo al abrir los trabajos el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

El presidente estadounidense Joe Biden, por su parte, reiteró este lunes su intención de “revitalizar” la relación en el seno de la poderosa alianza militar, con el objetivo de superar las tensiones surgidas durante la gestión de su predecesor Donald Trump.

¿Qué es la OTAN y qué hace?

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) tiene sus orígenes en la firma del Tratado de Washington de 1949, mediante el cual diez países de ambos lados del Atlántico (Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y Reino Unido) se comprometieron a defenderse mutuamente en caso de agresión armada contra cualquiera de ellos.

Así nació una Alianza que vinculaba la defensa de América del Norte con un conjunto de países de Europa Occidental sobre la base del artículo 51 (Capítulo VII) de la Carta de Naciones Unidas, que reconoce el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado.

Hoy son 30 países miembros de la OTAN que promueven cooperación en cuestiones relacionadas con la defensa y la seguridad para solventar problemas, fomentar la confianza y, a largo plazo, evitar conflictos, pues tienen el compromiso de resolución pacífica de controversias.

La cumbre en Bruselas

Los líderes de los 30 países miembros de la OTAN iniciaron este lunes su cumbre en Bruselas en la que esperan abrir un “nuevo capítulo” de cooperación transatlántica para hacer frente a retos como la tensión con Rusia o la pujanza de China, pero también los cambios necesarios para ser una organización más competitiva.

El secretario general, Jens Stoltenberg, puso en valor que los líderes sentados a la mesa representan a “30 de las democracias más fuertes del mundo”, que suman juntas a cerca de 1.000 millones de personas, la mitad del poder económico mundial y más de la mitad de la fuerza militar del globo.

”Cuando estamos juntos, podemos superar cualquier amenaza a nuestra seguridad. Hoy abrimos nuevo capítulo en las relaciones transatlánticas con la Agenda 2030, una agenda para el futuro”, indicó el secretario general aliado, Jens Stoltenberg, al inicio del Consejo del Atlántico Norte, el máximo órgano de toma de decisiones de la OTAN, en formato de jefes de Estado y de Gobierno.

Stoltenberg declaró que la organización se encuentra en un momento “crucial” marcado por una “competencia geopolítica creciente, inestabilidad regional, terrorismo, ciberataques y el cambio climático. Ningún país y ningún continente pueden afrontar estos desafíos solos. Pero Europa y Norteamérica no están solos, estamos juntos en la OTAN”, enfatizó.

El regreso de EE. UU. con Joe Biden

Con Joe Biden como presidente de Estados Unidos, los 30 países de la OTAN discutirán la renovación de la organización. El expresidente Donald Trump amenazó en 2018 con retirar a su país de la alianza. En este sentido, Biden ha prometido que su país está de vuelta. Y con ello la OTAN aspira a incrementar la financiación conjunta de operaciones militares. “Tenemos que invertir aún más, invertir juntos y cumplir nuestro alto nivel de ambición. La financiación común es un multiplicador de fuerzas y una forma eficaz de invertir”, acotó Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, en una rueda de prensa previa a la cumbre.

China, en la mira

Los desafíos más importantes de esta Cumbre, como han señalado los países miembros, son los planteados por Rusia y China.

“Hay un reconocimiento creciente en los últimos años de que tenemos nuevos desafíos. Tenemos a Rusia, que se comporta de modo diferente de lo que esperábamos, y tenemos a China”, dijo Biden durante un encuentro con el titular de la OTAN, Jens Stoltenberg, al llegar a la sede de la institución para una cumbre de líderes.

En ese encuentro protocolar con Stoltenberg, Biden hizo hincapié en la necesidad de una “mayor coordinación” entre los aliados, en una referencia directa al malestar que generó en la OTAN la decisión de Estados Unidos de negociar su salida de Afganistán sin consultar con los otros países de la alianza militar.

El secretario general de la OTAN aseguró que la alianza militar no protagonizará una “nueva guerra fría” con China, pero defendió el refuerzo de las capacidades del bloque de adaptarse a los desafíos que presenta el gigante asiático. “China no es nuestro adversario, nuestro enemigo. No habrá una nueva guerra fría con China, pero debemos enfrentar los desafíos planteados por China a nuestra seguridad”, dijo.

“Vemos que Rusia y China están cooperando cada vez más últimamente, tanto política como militarmente. Esta es una nueva dimensión y un serio desafío para OTAN”, concluyó.

Rusia, crece la tensión

El comportamiento “agresivo de Rusia” con Ucrania ha sido uno de los temas recurrentes de la OTAN. El próximo miércoles, 16 de junio, será el primer cara a cara entre Joe Biden y Vladimir Putin, a quien el presidente estadounidense llamó “asesino”. Mientras que Putin dice que espera que Biden sea “menos reactivo” que Donald Trump y que se sienten bases para trabajar en conjunto, Joe Biden aclaró que sí hay temas en los que buscan trabajar hombro a hombro con Rusia.

“Con Putin hemos discutido trabajar juntos por el clima”, dijo el presidente de EE. UU. durante la rueda de prensa del G7. EE. UU. espera que Rusia coopere para abrir caminos y fortalecer la asistencia a las poblaciones necesitadas en Libia, además de seguir con sus labores de reconstrucción en Siria. Y agregó: “Los autócratas que tienen mucho poder, no tienen que responder al público”, agregó.

Stoltenberg comentó que espera que la reunión entre ambos sirva para negociar con Moscú el control de armamentos. No obstante, sobre ello no pareció muy optimista pues, a su juicio, los lazos entre la OTAN y Rusia están en el punto “más bajo desde la Guerra Fría”.

Otros temas clave de la OTAN

Si bien China y Rusia centran la atención, en esta cumbre se definirán los planes de la organización para los próximos diez años, en medio de unos países golpeados por la pandemia de COVID-19, las amenazas del terrorismo, los ataques cibernéticos y las implicaciones del cambio climático.

La ciberdefensa es un tema que está en las preocupaciones de países como EE. UU., que acaba de ser víctima del hackeo de Colonial Pipeline.

Afganistán también concentra las preocupaciones, por eso no sorprende que la primera declaración oficial sea sobre este país, del que EE. UU. retirará sus tropas completamente en los próximos meses.

Los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) garantizarán el continuado funcionamiento del aeropuerto de Kabul.

“Reconociendo su importancia para una duradera presencia diplomática e internacional (...), la OTAN proporcionará fondos transitorios para asegurar el continuado funcionamiento del aeropuerto internacional Hamid Karzai” de la capital afgana, apuntó en una declaración.