Cumbre G7: EE. UU. firmará acuerdo de seguridad con Ucrania por 10 años

(De izq. a dcha.) El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, el canciller alemán, Olaf Scholz, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, el presidente francés, Emmanuel Macron, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el presidente estadounidense, Joe Biden, el primer ministro japonés, Fumio Kishida, el primer ministro británico, Rishi Sunak, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Foto: EFE - ETTORE FERRARI

Estados Unidos y Ucrania firmarán un acuerdo bilateral de seguridad para los próximos 10 años en la cumbre del G7 en Italia, mientras continúan las discusiones para conceder un préstamo de US$50.000 a Ucrania a partir de los intereses generados por los activos rusos inmovilizados en todo el mundo.

En el marco de la misma reunión, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, anunció la firma de un acuerdo bilateral de seguridad con Japón por el que Tokio se compromete a destinar a Ucrania US$4.500 millones este año y a seguir ofreciendo apoyo a Kiev durante la próxima década.

Los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y Francia, Emmanuel Macron, así como los primeros ministros de Canadá (Justin Trudeau), Reino Unido (Rishi Sunak), Japón (Fumio Kishida) y Alemania (Olaf Scholz), fueron recibidos por la anfitriona, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en Borgo Egnazia, un resort de lujo en el sur de Italia para su cumbre anual.

Según informó The Guardian, al igual que con los otros pactos bilaterales, el acuerdo con Estados Unidos no requerirá que Estados Unidos salga en defensa de Ucrania si es atacada. Pero podría facilitar a Ucrania la entrada en negociaciones de paz con Rusia, ya que Kiev tendría cierta seguridad sobre la ayuda que recibiría en caso de un nuevo ataque ruso. Biden ha dicho anteriormente que las garantías para Ucrania serían equivalentes a las de Israel, cubriendo la asistencia financiera y militar, así como la posibilidad de la producción conjunta de armas.

“El documento con Estados Unidos no tendrá precedentes, como debería serlo para los líderes que apoyan a Ucrania”, dijo Zelenski.

Respecto al acuerdo con Japón, “esto incluye asistencia en seguridad y defensa, ayuda humanitaria, cooperación técnica y financiera”, escribió Zelenski en sus redes sociales. El documento también prevé que Japón mantenga las sanciones contra Rusia por su agresión militar a Ucrania.

Kiev ha firmado 15 acuerdos bilaterales de seguridad con otros países desde que comenzó la invasión rusa a gran escala en 2022. Del G7 solo faltaba sellar la alianza con Estados Unidos y Japón.

Como señala el medio británico, Ucrania ha tenido una amarga experiencia con esos acuerdos. Los firmantes del memorando de Budapest de 1994, que pedía el respeto de la independencia y la soberanía de los países, no salieron en defensa de Ucrania cuando Rusia se anexionó Crimea en 2014.

La idea de ofrecer ciertas garantías de seguridad a Ucrania con acuerdos bilaterales surgió durante la reunión mantenida por el G7 durante la cumbre de la OTAN celebrada en julio del año pasado en Lituania, como compensación a la negativa de la Alianza de ofrecer a Kiev un calendario concreto de adhesión.

Otro de los anuncios importantes que han resultado de la reunión es el “acuerdo político” que alcanzaron los líderes de este grupo para otorgar un crédito de US$50.000 millones a Ucrania, financiado con los activos rusos bloqueados por Occidente.

El plan para Ucrania busca utilizar los intereses que generen los cerca de 300.000 millones de euros (US$325.000 millones) de activos rusos congelados por los aliados occidentales tras la invasión de febrero de 2022, como garantía para otorgar un crédito de US$50.000 millones al país en guerra.

Durante meses, los negociadores del G7 han debatido la legalidad de confiscar el dinero y enviarlo a Ucrania. El plan es complejo y aún quedan incógnitas sobre qué pasaría si los activos rusos se liberaran, en caso de un hipotético acuerdo con Rusia, o quién asumiría el riesgo en caso de impago.

La conclusión a la que han llegado es que, si bien el Kremlin no puede acceder a los activos por estar congelados, estos siguen perteneciendo al banco central ruso. Sin embargo, los beneficios generados por ese dinero no tienen dueño, por lo que podrían ser entregados a Ucrania, algo con lo que Moscú no está de acuerdo.

Los 260.000 millones de euros de activos rusos congelados generan unos 3.000 millones de euros anuales en beneficios, pero esa cantidad es insuficiente para mantener a flote a Kiev, ya que únicamente cubriría las necesidades de financiación del Ejecutivo ucraniano durante un mes.

Por ello, el G7 ha decidido utilizar los intereses futuros como aval para un préstamo que proporcione a Ucrania una suma sustancialmente mayor, de al menos 46.000 millones de euros, con el fin de que pueda reconstruir su país y comprar más armamento.

Estados Unidos será el máximo contribuyente, aunque ha abierto la puerta para que otros socios del G7 u otros países aliados de Ucrania contribuyan al fondo, bautizado “Préstamos de Aceleración Extraordinaria de Ingresos (EPA) para Ucrania”.

Washington quiere acelerar la entrada de fondos a Ucrania, no solo por las necesidades de Kiev, sino por las elecciones de noviembre, en las que el presidente estadounidense, Joe Biden, se enfrentará al exmandatario Donald Trump (2017-2021). Solo Estados Unidos está dispuesto a aportar los US$50.000 millones, dijo a la prensa un alto funcionario estadounidense, que insistió en que la idea es crear un “sindicato de préstamos” con las contribuciones de otros países con el objetivo de “compartir el riesgo”.

Lo que sigue es que la Unión Europea respalde ese pacto del G7, renovando el régimen de sanciones sobre Rusia, detalló el citado funcionario estadounidense.

Posteriormente, se redactarán los contratos necesarios entre los prestamistas (Estados Unidos y otros), Ucrania como receptora y las organizaciones intermediarias, y después se acordará un calendario de desembolsos para garantizar que se puedan atender las necesidades de Ucrania.

