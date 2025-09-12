De Internet al altar: la canonización de Carlo Acutis, el “influencer de Dios”

El retrato de Carlo Acutis en la Plaza de San Pedro. Fue canonizado el 7 de septiembre de 2025. Nació en Italia en 1991 y murió en 2006. Foto: EFE - MASSIMO PERCOSSI

Carlos Acutis, conocido como el primer “santo millennial”, fue un joven que murió a los 15 años por leucemia en 2006 y fue canonizado en 2025. Esta fue la primera canonización del papa León XVI, el primer pontífice estadounidense. Este hecho ha generado constantes críticas y elogios, pues se debate si la canonización fue idónea o una decisión apresurada.

Acutis también fue apodado “el influencer de Dios”, ya que usaba internet y las redes sociales para hablar de temas de fe, llegar a jóvenes y crear contenido religioso en un formato moderno,...