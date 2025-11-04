De nuevo drones: pausa de vuelos en Bélgica por sobrevuelos sospechosos

Un avión de Brussels Airlines se ve en la pista del aeropuerto de Zaventem en Bruselas el 21 de agosto de 2025. Foto: AFP - NICOLAS TUCAT

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los aeropuertos belgas de Bruselas-Zaventem y de Lieja, al este de la capital, reabrieron su espacio aéreo tras haberlo cerrado durante más de una hora ante la presencia de drones en las proximidades de las terminales, informó la radiotelevisión pública RTBF.

El aeropuerto de Bruselas cerró hacia las 8:00 p. m. hora local y poco después ocurrió lo mismo con el de Lieja, hasta que las operaciones se reanudaron en torno a las 9:00 p. m.

“Cuando se detecta un dron, el procedimiento estándar consiste en suspender los vuelos durante al menos 30 minutos, el tiempo necesario para realizar las verificaciones y asegurarse de que no hay más sobrevuelo no autorizado. Esto es lo que ocurrió en este caso”, explicó un portavoz del controlador aéreo Skeyes a RTBF.

Las autoridades no han establecido aún una conexión entre ambos incidentes.

Durante el cierre, algunos de los aviones que se dirigían al principal aeropuerto de Bruselas y que debían aterrizar en la capital belga están siendo desviados hacia otras localidades belgas como Charleroi o Brujas y también a aeródromos extranjeros como París o las ciudades alemanas de Maastricht, Colonia y Fráncfort (Alemania), según la web especializada Flight Radar.

“Han cerrado el aeropuerto por drones y acabamos de aterrizar en Charleroi. Vamos a repostar porque no tenían gasolina para sobrevolar hasta que se vaya el dron y estamos aquí parados”, dijo a EFE un pasajero que debía de aterrizar en Bruselas en un vuelo que despegó en Madrid.

Otros aparatos permanecen en el aire en un circuito de espera, mientras desde la terminal de Zaventem señalaron al diario Het Laatste Nieuws que están “investigando el asunto” y que por el momento no hay vuelos que aterricen o despeguen de Bruselas-Zaventem.

Las autoridades belgas preparan un plan acelerado de respuesta a estas incursiones y, mientras tanto, el Ejército ha dado órdenes de derribar los aparatos si puede hacerse de forma segura y “sin causar daños colaterales”.

El ministro de Defensa de Bélgica, Theo Francken, indicó en una entrevista en la televisión local VTM que los recientes vuelos de drones sobre bases militares y aeropuertos belgas podrían tratarse de intentos de espionaje por parte de Rusia.

Aunque admitió que las autoridades belgas por el momento “no tienen información concreta sobre el origen de los drones”, el titular de Defensa señaló la posible responsabilidad de Moscú en línea con otras incursiones de drones en el espacio aéreo de países bálticos y del este de Europa.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com