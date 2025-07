Defensa aérea y municiones: EE. UU. pausó la entrega de estas armas a Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, frente a un sistema de misiles antiaéreos Patriot durante su visita a un campo de entrenamiento militar en Alemania. Foto: EFE - JENS BUETTNER / POOL

La Casa Blanca informó el martes sobre la decisión de Donald Trump de suspender la entrega de cierto tipo de armamento estadounidense para Ucrania. Kiev mencionó el miércoles que no ha recibido notificación al respecto.

El ministro de Defensa ucraniano aseguró que está trabajando para verificar el estado actual de todos los elementos en los paquetes de ayuda acordados y ha solicitado una llamada con funcionarios de defensa de Washington para obtener más aclaraciones.

En un comunicado se lee que el país “no ha recibido notificaciones oficiales sobre la suspensión o revisión de los plazos de entrega”. Por su parte, el asesor presidencial, Mykhailo Podolyak, aseguró que “los suministros continúan”. En un diálogo con el canal Freedom TV, agregó: “Sería muy extraño e inhumano dejar de suministrar misiles para los sistemas Patriot que protegen a los civiles ucranianos”.

🔑 Claves de la decisión de Estados Unidos frente a Ucrania

El medio Politico informó que el Departamento de Defensa suspendió los envíos debido a la preocupación por la disminución de las reservas estadounidenses.

Entre los artículos retenidos hay misiles de defensa aérea Patriot, munición de artillería de precisión, misiles Hellfire y otras municiones utilizadas por los cazas F-16.

La Casa Blanca dijo que la decisión respondió a una revaluación más amplia de la ayuda militar de Estados Unidos a sus socios extranjeros.

No está claro cuántas armas se incluyeron ni con qué rapidez se sentirá el efecto de la pausa en el campo de batalla.

🌎 ¿Cuáles han sido las reacciones?

Mientras que Kiev pide claridad frente a Estados Unidos, Rusia, a través del portavoz del Kremlin, celebró la decisión y dijo que “cuantas menos armas se le envíen a Ucrania, más cerca estará el fin”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania convocó al Encargado de Negocios de Estados Unidos, John Ginkel, para advertir que “cualquier retraso o vacilación en apoyar las capacidades de defensa solo alentará a Rusia a continuar la guerra y el terrorismo, en lugar de buscar la paz”.

El jefe de la OTAN, Mark Rutte, mencionó el miércoles que entiende la necesidad de Washington de salvaguardar sus propias necesidades de defensa, pero enfatizó en que Ucrania requiere urgentemente el apoyo sostenido. Ante Fox News, aseguró que, “a corto plazo, no se puede prescindir de todo el apoyo posible”.

