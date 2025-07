Derecha española propone repatriación “masiva” de migrantes como una “solución”

El presidente del partido español de extrema derecha Vox, Santiago Abascal. Foto: EFE - Juan Pablo Pino

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El partido español de extrema derecha Vox, tercera fuerza del Parlamento, desea una repatriación “masiva” de inmigrantes que denomina “proceso de remigración”, aunque niega que esto afectase en concreto a ocho millones de personas como se ha publicado.

Su líder, Santiago Abascal, negó este martes que se trate de ese número de inmigrantes, incluidos sus hijos, pues simplemente su partido desconoce cuántos serían.

En la red X, Abascal rechazó así las “mentiras” que, a su juicio, se han publicado sobre este asunto después unas declaraciones en una rueda de prensa de este lunes de los dirigentes de Vox Samuel Vázquez y Rocío de Meer.

Vázquez mencionó repatriaciones “masivas” y la “remigración” como la solución “menos mala” al aumento de la inmigración.

De Meer se refirió a ocho millones de personas -“más de siete millones, porque tenemos que tener en cuenta a la segunda generación”- que llegaron a España en un muy corto periodo de tiempo y de diferentes orígenes, lo que hace “extraordinariamente difícil que puedan adaptarse a nuestros usos y costumbres”.

“Todos estos millones de personas -comentó- que han venido hace muy poco tiempo y no se han adaptado a nuestras costumbres y en muchísimos casos han protagonizado escenas de inseguridad en nuestros barrios, pues tendrán que volver a sus países”.

Y también en X, esta diputada nacional de Vox aseguró hoy que se trata de una mentira: “Yo no he dicho que había que expulsar 8 millones. Hay que expulsar los que haga falta para que ni una sola familia española más tenga que llorar el no haberlo hecho”, quiso precisar De Meer.

“Ya están mintiendo y manipulando otra vez -incidió Abascal a su vez-. Vox no ha dicho el número de los que deben ser deportados. Simplemente porque no lo sabemos” .

Aseguró Abascal que Vox pretende expulsar a todos los que hayan ido a España a delinquir o vivir del esfuerzo de los demás, pretendan imponer una religión “extraña”, maltraten o menosprecien a las mujeres y echar a todos los menores inmigrantes no acompañados porque “tienen que estar con sus padres”.

En una entrevista radiofónica, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, señaló que De Meer puso este lunes de relieve una aproximación la evolución de la inmigración en España desde los años 90, y que su partido quiere que sea “legal, ordenada, de acuerdo a un contexto económico, pero también social y cultural”.

Según la portavoz, lo que propone Vox es “algo que dice la propia ley de extranjería y que dice nuestro ordenamiento jurídico”, y que el Gobierno ha convertido en “papel mojado” con una política de “puertas abiertas”.

“No va a suceder”, según el Gobierno

Entre las reacciones en contra, el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, reivindicó en redes sociales la contribución de los inmigrantes a la prosperidad de España para hacer un país mejor.

La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, pidió a los inmigrantes que llegaron a España para trabajar que “no tengan miedo” frente al “delirio xenófobo” de la extrema derecha. “Esto que está planteando Vox no va a suceder”, sentenció.

En la oposición conservadora, el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, quiso dejar claro que su formación no comparte lo de expulsiones masivas de ilegales.

Recordó que la legislación de extranjería para que se aplique: “Hay mecanismos de regularización para todas esas personas que vienen a España y llevan ya tiempo conviviendo con nosotros”, aunque matizó: “No quiere decir que no haya que luchar contra la inmigración irregular que (...) supone un problema”.

Y una política migratoria de la UE que habla “de retornos en determinados casos donde la violación de la legislación vigente es flagrante”, agregó.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com