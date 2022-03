Día 33 de guerra en Ucrania: nueva ronda de negociaciones quedaría para el martes

El fin de semana estuvo marcado por el fin de la visita de Joe Biden a Europa. En un discurso el sábado en Polonia, el presidente de Estados Unidos afirmó: “Por el amor de Dios, este hombre no puede permanecer en el poder”, en referencia a Vladimir Putin.

Tras su comentario, la Casa Blanca aclaró que Biden no estaba pidiendo un cambio de régimen en Rusia. “Lo que el presidente quiso decir es que no se puede permitir que Putin ejerza poder sobre sus vecinos o en la región. No estaba hablando del poder de Putin en Rusia ni de un cambio de régimen”, sostuvo un funcionario.