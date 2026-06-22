Diez años después del Brexit: ¿puede Andy Burnham romper el ciclo de crisis en Reino Unido?

El candidato laborista Andy Burnham (C) se dirige a sus seguidores en la sede del partido en Wigan. Foto: EFE - ADAM VAUGHAN

Han pasado diez años desde el día en el que los británicos votaron su escisión de la Unión Europea con el Brexit y este martes, fecha exacta del aniversario, el Reino Unido está sumido en una crisis política que parece tornarse en un bucle de inestabilidad. El lunes, tras semanas de soportar la presión interna, el laborista Keir Starmer dimitió al cargo de primer ministro después de casi dos años en el poder.

Desde el conservador David Cameron (2010-2016), es el quinto primer ministro en dejar el cargo en el Reino Unido, después de Theresa...