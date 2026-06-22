Publicidad

Home

Mundo
Europa
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Diez años después del Brexit: ¿puede Andy Burnham romper el ciclo de crisis en Reino Unido?

La dimisión de Keir Starmer reabre la crisis de liderazgo británica y pone a prueba si el laborismo puede contener el ascenso de Nigel Farage sin pasar por unas elecciones generales.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Hugo Santiago Caro
Hugo Santiago Caro
22 de junio de 2026 - 11:00 p. m.
El candidato laborista Andy Burnham (C) se dirige a sus seguidores en la sede del partido en Wigan.
El candidato laborista Andy Burnham (C) se dirige a sus seguidores en la sede del partido en Wigan.
Foto: EFE - ADAM VAUGHAN

Han pasado diez años desde el día en el que los británicos votaron su escisión de la Unión Europea con el Brexit y este martes, fecha exacta del aniversario, el Reino Unido está sumido en una crisis política que parece tornarse en un bucle de inestabilidad. El lunes, tras semanas de soportar la presión interna, el laborista Keir Starmer dimitió al cargo de primer ministro después de casi dos años en el poder.

Desde el conservador David Cameron (2010-2016), es el quinto primer ministro en dejar el cargo en el Reino Unido, después de Theresa...

Hugo Santiago Caro

Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

Reino Unido

Nigel Farage

Keir Starmer

Andy Burnham

Laboristas reino unidi

Brexit

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.