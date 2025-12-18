Logo El Espectador
Mundo
Europa
“Dinero o sangre”: el dilema de usar recursos rusos congelados a favor de Ucrania

Los líderes de la Unión Europea debaten sobre cómo financiar el Estado ucraniano, que se enfrenta a un millonario déficit y a la posibilidad de quedarse sin dinero para la primavera del otro año. Esto es lo que está en juego en la propuesta de destinar los recursos rusos congelados para Kiev.

Redacción Mundo
18 de diciembre de 2025 - 11:00 p. m.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunió con el primer ministro belga, Bart De Wever, en medio de discusiones sobre cómo financiar a Kiev.
Foto: EFE - PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / HANDOUT

"Dinero hoy o sangre mañana". Esa fue la premisa con la que algunos líderes europeos llegaron a Bruselas para decidir sobre el uso de los recursos rusos congelados a favor de Ucrania. "Creo que todos deben estar a la altura de las circunstancias", agregó el primer ministro polaco, Donald Tusk, quien dijo que no solo se refería al futuro de Kiev, sino al de Europa entero. En cambio, otros países, como Bélgica, llegaron al debate con reparos y con temor a la reacción de Rusia, en momentos críticos para los ucranianos. El presidente Volodímir...

Redacción Mundo

Leonel Berrio Guzman(5u51g)Hace 49 minutos
Europa pailas!
