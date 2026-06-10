Disturbios antimigrantes en Belfast tras ataque con cuchillo: ¿qué pasó?

Un autobús en llamas es visto mientras manifestantes se reúnen en la carretera Newtownards, en el este de Belfast, Irlanda del Norte, durante la noche del 9 de junio de 2026. Foto: AFP - PAUL FAITH

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Manifestantes antimigración bloquearon calles e incendiaron edificios y vehículos en la capital de Irlanda del Norte la noche del martes, un día después de un ataque a cuchillo atribuido a un refugiado sudanés que fue captado en video y conmocionó al país.

La grabación, que se viralizó en redes sociales, muestra a un hombre montado sobre otro mientras lo apuñala varias veces en la cabeza y el cuello, en lo que figuras de extrema derecha afirmaron fue un intento de decapitación.

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El sospechoso del ataque fue acusado el martes por la noche de intento de asesinato, posesión de un objeto cortante en un lugar público y amenazas de muerte. Se trata de un refugiado sudanés, que cuenta con un permiso de residencia válido hasta 2028.

Luego de esos hechos, cientos de personas, muchas de ellas encapuchadas, se concentraron en distintos puntos de Belfast, constataron periodistas de la AFP.

Un autobús y varios autos fueron calcinados, mientras que un edificio en las afueras del centro fue incendiado y sus residentes tuvieron que ser evacuados.

“Hacia las 7:30 p.m. encendieron un fuego en los contenedores (...), oímos autos de policía y sirenas”, dijo Eemran, un ingeniero de origen indio que lleva viviendo en Belfast poco más de un año.

Camila, una chilena de 36 años que se mudó a Belfast hace un mes, dijo que fue “aterrador”.

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“Por supuesto que no estoy acostumbrada a esto”, aseguró. “Entiendo la rabia de la gente, pero también hay formas de discutir estas cosas de manera más pacífica”.

La cadena local Sky Television mostró otros edificios en llamas, mientras helicópteros de la policía patrullaban sobre la ciudad y las tiendas cerraron temprano.

Michelle O’Neill, la primera ministra de Irlanda del Norte, condenó las protestas e instó a la calma: “Grupos de hombres enmascarados que queman las casas de familias no es más que una cobardía repugnante”, aseguró en la red social X.

También se congregaron multitudes en Antrim, a unos 25 kilómetros al oeste de Belfast.

Líderes de la extrema derecha británica, entre ellos el activista Tommy Robinson —cuyo verdadero nombre es Stephen Yaxley-Lennon—, habían convocado a los manifestantes a través de las redes sociales.

También el multimillonario de origen sudafricano Elon Musk, dueño de la red social X, los animó a “manifestarse (...) con fuerza”.

El sospechoso del ataque, de 30 años y cuyas motivaciones se desconocen, debe comparecer ante la justicia el miércoles.

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Según el jefe de la policía norirlandesa, Jon Boutcher, el hombre había llegado a Reino Unido en 2023, tras pasar por París y luego por Dublín.

La víctima, un hombre de unos cuarenta años, fue hospitalizada en estado grave, con “importantes lesiones en los ojos y graves laceraciones en la espalda y el rostro”, de acuerdo con el comisario adjunto Ryan Henderson.

Sospechoso del ataque de Belfast comparece ante un juez

El refugiado sudanés acusado de un ataque con cuchillo en Belfast que conmocionó al Reino Unido debe comparecer este miércoles ante un juez, después de una noche de violentas manifestaciones antiinmigrantes en la capital de Irlanda del Norte.

El primer ministro británico, Keir Starmer calificó el miércoles de “impactantes” y “completamente inaceptables” esos disturbios.

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“Nada puede justificar la violencia y el desorden que hemos visto, que amenazan a nuestras comunidades, ni las acciones de quienes los han alentado, en internet o en otros lugares. Está claro que personas fueron atacadas anoche debido a su origen, y no lo toleraré”, añadió Starmer.

“El hecho de que grupos de encapuchados incendien casas donde viven familias, significa un acto de cobardía repugnante”, condenó en X la ministra principal de Irlanda del Norte, Michelle O’Neill.

El ataque ocurrido el lunes conmocionó Reino Unido, donde los partidos en contra de la inmigración ganan terreno en las encuestas.

En un video ampliamente compartido en redes se ve al agresor sentado sobre un hombre que yace en el suelo, ensangrentado, mientras lo acuchilla.

La agresión, condenada unánimemente por la clase política británica, provocó llamamientos a manifestarse de figuras de la extrema derecha, como el activista Tommy Robinson, y respaldados por el multimillonario estadounidense Elon Musk.

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